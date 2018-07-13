FİNANS

Siemens Ev Aletleri'nden Chef Talks etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri, Chef Talks söyleşi serisini özel bir etkinlik ile tanıttı

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, gastronomi dünyasının trend yaratan ünlü şeflerin mutfağın ötesindeki ilham veren yaşamlarına konuk olduğu Chef Talks söyleşi serisini özel bir etkinlik ile tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürünlerinin teknolojisi, tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştırarak tüketicilere seçme özgürlüğü sunan Siemens Ev Aletleri, dijital kanallarda yayınlanacak seri ile herkesi heyecanlandıran olasılıklar dünyasını keşfetmeye ve yaşamaya davet ediyor.

Siemens Ev Aletleri'nin Tadım Atölyesi iş birliği ile ünlü şeflerin bilinmeyen yaşamlarına konuk olduğu dijital projesi Siemens Ev Aletleri ile Chef Talks, Ulus 29'da ünlü şeflerin ve özel davetlilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlikte D.ream Mutfak Direktörü İtalyan Şef Fabio Brambilla, Oscar töreninde yarattığı lezzetlerle dikkat çeken Spago Restaurant Şefi Cihan Kıpçak ve gastronomi uzmanı Şef İnci Özay Hatipoğlu ile başlayan söyleşi serisinin videoları ilk kez davetliler ile paylaşıldı. Tadım Atölyesi kurucusu Atakan Aya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen röportaj serisinde gastronomi dünyasının trend yaratan Türk ve yabancı şefleri, profesyonel yaşamlarının yanı sıra ilgi alanları ve ilham kaynakları hakkında da bilgiler paylaşıyor.

Video röportajlarda fonksiyonellikleri ve teknolojileri ile öne çıkan Siemens ürünleri de şeflere günlük yaşamlarında yoğun tempolarında ve keyifli anlarında eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya, şunları kaydetti:

"Siemens Ev Aletleri, ürünlerinde estetik tasarımı etkileyici yenilikler ile birleştiren, mimari tasarıma ve metropolitan yaşama olan bağlılığını, yaratıcı ve vizyoner buluşları ile tamamlayarak modern ev aletlerinin geleceğine yön veren bir marka. Sadece beyaz eşya üretmiyor, hayatın içindeki anları da zenginleştirerek bugünden yarının ev yaşamını yaratıyoruz. Tüketicilerimizin, marka özümüzü oluşturan heyecan verici olasılıkların dünyasını deneyimlemeleri ve ilham almaları için hayat dokunan şeflerle birlikte Chef Talks projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz."

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