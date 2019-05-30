Siemens Gamesa'nın 5.X rüzgar enerjisi platformu Türkiye’de

Global rüzgar enerjisi ekipmanları üreticisi Siemens Gamesa Renewable Energy, 170 metre çapında sektörün en büyük rotoruna sahip yeni Siemens Gamesa 5.X onshore platformunu tanıttı.

Siemens Gamesa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket ürün portföyündeki yenilikler 28-30 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI 2019) ziyaretçilerle paylaşıldı.

Fuar kapsamında, SG 5.8-155 ve SG 5.8-170 olmak üzere iki farklı türbin modelini içeren yeni Siemens Gamesa 5.X onshore (karasal) rüzgar enerjisi platformu da Türkiye pazarına ilk kez tanıtıldı.

SG 5.8-155'in ilk global prototipinin montajının 2020 ortasında yapılması planlanıyor. Üretime ise 2020'nin son çeyreğinde başlanması öngörülüyor. SG 5.8-170’in ilk global prototipi 2020'nin üçüncü çeyreğinde hazırlanacak ve üretim 2021'in ilk çeyreğinde başlayacak.

5,8 megavat nominal kapasiteyle Siemens Gamesa onshore portföyündeki en yüksek birim kapasitesini sağlayan platform, aynı zamanda 155 ve 170 metrelik çaplarıyla sektörün en büyük rotorlarını sunuyor. Bu sayede yüksek, orta ve düşük rüzgar koşullarında maksimum performans elde edilebiliyor.