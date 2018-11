Siemens Healthineers'ın katıldığı HIMSS'18 Eurasia İstanbul'da gerçekleşti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Görüntüleme Bölümü Pazarlama Müdürü Ömer Demir, dijital dünyada başarının püf noktasının veri analizi olduğuna ve sağlık verilerinin her yıl yüzde 48 büyüdüğünü belirtti. Siemens Healthineers’ın sağlık sektörünü dijitalleştirmeye odaklandığını belirten Demir, “Siemens Healthineers Türkiye olarak sağlık hizmetlerine erişimi, iş gücü verimliliğini ve klinik operasyonların optimizasyonunu artırmaya odaklanan çözümler sunuyoruz. Sağlık sektörünün dijitalleşmesi için yüksek kalitede görüntüleme, laboratuvar ve operasyon verisinin oluşturulması, verilerin sınıflandırılması ve analiz edilmesi ile operasyonelleştirilmesine ihtiyaç var” dedi.

- "Veri analizi ve sağlık verileri her yıl yüzde 48 büyüyor"

Sağlık sektöründe yakın zamanda kullanım örnekleri artan yapay zeka uygulamalarına da değinen Demir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka (AI) uygulamalarının sağlık sektörüne oldukça önemli bir katkısı var. Siemens olarak AI ve makine öğrenmesinde lider bir firmayız. Yapay zeka uygulamalarını görüntülemenin ötesine taşıyarak laboratuvar ve toplum sağlığı alanlarına da yansıtıyoruz. Bu sayede hasta odaklı bütünsel tedavileri mümkün kılan çözümler geliştiriyoruz. Örneğin dijital ikiz teknolojimizle, her çekim ile kendini yenileyen ve takip sağlayan sanal bir ikizin oluşturulmasını sağlıyoruz. Yakın zamanda yapay zeka sağlık sektöründe çok daha farklı alanlarda ve kapsamda kullanılmaya başlayacak."

Demir, Siemens Healthineers'ın Türkiye'de her yıl sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Siemens Healthineers olarak global bütçemizin yüzde 8’inden fazlasına ulaşan Ar-Ge yatırımlarımızla sağlık kurumlarının dijitalleşmesini destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Kendimizi bir inovasyon şirketi olarak tanımlıyor, her yıl hemen hemen her ürün grubunda pazar dinamiklerini değiştiren yeniliklere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.