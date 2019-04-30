Siemens, Irak ile elektrik altyapısının yenilenmesi için anlaştı

Siemens'ten yapılan açıklamada da tarafların, yol haritasının birinci aşamasına yönelik yaklaşık 700 milyon avro değerindeki sözleşme için anlaşma sağladığı belirtildi.

Ekim 2018'de Irak Elektrik Bakanlığı ile Siemens arasında imzalanan mutabakat zaptı üzerine inşa edilen anlaşma, Irak'ın elektrik üretim kapasitesinin artırılması, mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu ve dağıtım şebekelerinin genişletilmesi dahil bütün elektrik altyapısının yenilenmesi aşamalarını içeriyor.

Görüşmenin ardından Irak Elektrik Bakanı Luay el-Hatip ve Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser tarafından Irak’ın elektrik altyapısının yenilenmesi için yol haritasının uygulanmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens CEO'su Joe Kaeser, "Misyonumuz, Irak halkı için güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik sağlamak ve Iraklıların ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak. Ayrıca, Irak'a projeleri finanse etme, istihdam oluşturma küçük ve orta ölçekli işletmeler için fırsatlar oluşturma konusunda destek vermeye kararlıyız. Sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak yaptığımız işin özüdür ve bu, anlaşmanın önemli bir bölümünü oluşturur." ifadelerini kullandı.

Siemens, gelecek 4 yılda Irak'ta 11 gigavatlık elektrik depolama kapasitesi için elektrik santralleri inşa etmek de dahil Bağdat yönetimiyle görüşmeler yürütüyordu. Söz konusu görüşmelerden haberdar olan ABD yönetiminin son anda müdahalede bulunarak 15 milyar dolar değerindeki ihalenin Siemens'e verilmemesi konusunda Irak hükümetini ikna ettiği ve Bağdat yönetiminin ABD'li General Electric ile anlaşma yapması için baskı uyguladığı iddia edilmişti.

