FİNANS

Siemens, kahve tutkunları ile bir araya gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 13:28 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri, İstanbul Coffee Festivali'nde, ziyaretçilere dört tarafı farklı lezzet ve sürprizlerle dolu eşsiz bir deneyim yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, İstanbul Coffee Festival'de, kahve tutkunları ile bir araya gelecek.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Coffee Festival'in beşincisi 20-23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Avrupa’nın en büyük kahve festivali olma özelliği taşıyan İstanbul Coffee Festival’de Siemens Ev Aletleri, ziyaretçilere dört tarafı farklı lezzet ve sürprizlerle dolu eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Festival boyunca ziyaretçiler, Siemens’in Home Connect özellikli kahve makinesi ile dünya lezzetlerini ya da diledikleri kahve lezzetini kendileri tablet üzerinden hazırlayıp deneyimlerken, bir yandan stantta bulunan "Dijital Cafe" ve "Coffee Journey" VR etkinlikleri ile dijital bir kahve yolculuğuna çıkacak.

Sürpriz bir isimle gerçekleştirilecek "Coffee Talks" söyleşisiyle de ziyaretçiler, hayranı olduğu ünlü ile kahve eşliğinde online sohbet etme şansı yakalayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Coffee Festival Siemens Ev Aletleri

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