Siemens, makinecilere sunduğu yeni iş modellerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Siemens, makine sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşması MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda, takım tezgahlarında dijitalleşmenin getirdiği avantajları ve endüstriyel internet platformu MindSphere’in makine üreticilerine sunduğu yeni iş modellerini tanıtacak.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak fuar, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Şirket, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen, makine sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşması olan fuarda bu yıl da yerini alacak.

Siemens, 132 metrekarelik standında takım tezgahına özgü kontrol ünitelerini ve dijitalleşmenin getirdiği avantajları gözler önüne sererken, makine üreticilerine verimlilik sağlayan, aynı zamanda yeni iş modelleri sunan MindSphere'i tanıtacak.

Siemens'in endüstriyel internet platformu MindSphere ile sahada bulunan tüm makineler ağa bağlanıyor, makinelerde oluşan veriler toplanıyor ve buluta taşınıyor. Böylece makine üreticileri ve operatörleri, daha önce mümkün olmayan hacimlerdeki verileri analiz ederek kullanabiliyor. Bu sayede makinelerin verimliliğini artırmak mümkün oluyor.