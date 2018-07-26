İSTANBUL (AA) - Siemens'in, Mısır'da 40 milyon kişinin elektrik talebini karşılayabilecek, toplam 14 bin 400 megavat kapasiteli kombine çevrim santralini 27,5 ayda tamamlayarak dünya rekoru kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, projenin Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

"Mısır Mega Projesi" olarak adlandırılan ve santralin her ünitesinin 1,200 megavat kapasiteli olduğu kaydedilen açıklamada, "Proje kapsamında birinin yapımı normalde 30 ay süren 1200 megavat kapasiteli kombine çevrim enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

- Santralden 1 milyar dolar tasarruf sağlanacak

Açıklamada, santralde yüksek verimliliğe sahip H sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldığı, bu sayede yakıt kullanımının yüzde 61 daha verimli hale geleceği ve Mısır'ın yakıt maliyetlerinde yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağı aktarıldı.