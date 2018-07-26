FİNANS

Siemens, "Mısır Mega Projesini" tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Siemens, Mısır'da 40 milyon kişinin elektrik talebini karşılayabilecek, toplam 14 bin 400 megavat kapasiteli kombine çevrim santralini 27,5 ayda devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Siemens'in, Mısır'da 40 milyon kişinin elektrik talebini karşılayabilecek, toplam 14 bin 400 megavat kapasiteli kombine çevrim santralini 27,5 ayda tamamlayarak dünya rekoru kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, projenin Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

"Mısır Mega Projesi" olarak adlandırılan ve santralin her ünitesinin 1,200 megavat kapasiteli olduğu kaydedilen açıklamada, "Proje kapsamında birinin yapımı normalde 30 ay süren 1200 megavat kapasiteli kombine çevrim enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

- Santralden 1 milyar dolar tasarruf sağlanacak

Açıklamada, santralde yüksek verimliliğe sahip H sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldığı, bu sayede yakıt kullanımının yüzde 61 daha verimli hale geleceği ve Mısır'ın yakıt maliyetlerinde yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Joe Kaeser de projenin Orta Doğu ve tüm dünyada enerji altyapılarına model oluşturacağını belirtti.

Kaeser, "Bu mega proje aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı, güçlü iş birlikleri açısından çıtayı yükseltiyor. Bu benzersiz performans modelini daha güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer ülkelerde de hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Santralin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla Mısır'da yaklaşık 40 milyon kişiye elektrik sağlayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kombine çevrim santrali Mısır siemens

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