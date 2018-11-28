Siemens Türkiye'den çalışan sağlığı ve motivasyonuna yatırım

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri bünyesinde yeni bir sosyal tesis kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampüslerinde ve faaliyet alanlarında sürekli olarak fark ve değer yaratmayı hedefleyen Siemens Türkiye, çalışan sağlığı ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak ve çalışma ortamına yeni bir soluk getirmek amacıyla Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri'nde ek yatırımlar gerçekleştiriyor.

Siemens Türkiye'nin kampüsleri içinde en büyük yaşam alanlarından biri olan tesiste, sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık amfi tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetleri için ayrılan alanlar da yer alıyor.

Yaklaşık 1,6 milyon TL’lik yatırımla hizmete açılan sosyal tesise, şirketin Türkiye’deki kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla "1856 Siemens Spor Parkı" adı verildi. Parka, Siemens’in Türkiye'deki 162 yıllık geçmişinin sembolü olarak, 162 yaşındaki bir zeytin ağacı da dikildi.

Yeni sosyal tesis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye yöneticileri ve çalışanların katıldığı törenle hizmete açıldı.