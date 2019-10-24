Siemens ve Evonik'ten temiz performans için karbondioksit projesi

İSTANBUL(AA) - Evonik ve Siemens, ortak araştırma projeleri Rheticus II'yi başlattı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, proje, yenilenebilir kaynaklardan ve bakterilerden elde edilmiş elektrikle karbondioksit (CO2) ve su kullanarak özel kimyasallar üretecek verimli ve güçlü bir test tesisi geliştirmeyi hedefliyor.

İki şirket, Rheticus I projesinde de biyo-reaktör ve elektrolizörlerle yapay fotosentez için teknik açıdan elverişli bir temel oluşturmak üzere 2 yıl süreyle iş birliği yapmıştı. Evonik ve Siemens, şimdi de daha önce ayrı tutulan bu iki tesisi Evonik’in Marl’daki (Almanya) sahasında bir test tesisinde bir araya getiriyor. Rheticus II, 2021 yılına kadar devam edecek ve Almanya Federal Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan yaklaşık 3,5 milyon avro destek alacak.

-"Gelecekte bu platform, CO2’nin olduğu her yere kurulabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheticus projesinin sorumlusu Thomas Haas, Rheticus’ta kullanılan yenilikçi teknolojinin, Almanya'nın enerji geçişini başarıyla tamamlamasına katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Gelecekte bu platform CO2'nin olduğu her yere, örneğin enerji santrallerine ya da biyogaz tesislerine kurulabilir. Yapay fotosentez sayesinde mevcut CO2’yi ham madde olarak kullanıp yüksek değerli kimyasallar üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.