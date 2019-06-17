Siemens'in İzmir'deki ilk deneyim mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Siemens'in Ankara ve İstanbul'dan sonraki yeni deneyim mağazası İzmir Alsancak Biz Elektronik, faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri, İzmir'deki ilk deneyim mağazasını, BSH Türkiye Üst Yönetisi (CEO) Gökhan Sığın'ın ve Siemens yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen tören ile açtı.

Açılışta şef Ebru Yalman'ın mağaza içinde bulunan canlı mutfak alanında Siemens Ev Aletleri ürünleriyle hazırladığı özel menüsü lezzet dolu anlar yaşatırken, davetliler geleceğin evlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Siemens deneyim mağazasında yemek pişirme etkinliklerinin yapılabileceği canlı mutfak alanı ile tüketicilerin solo ve ankastre tam otomatik kahve makinelerinin performansını ve teknolojilerini inceleyebilecekleri kahve deneyim alanı bulunuyor.

Ev aletlerini mobil cihazlar üzerinden kontrol edilmesini sağlayan Home Connect teknolojisini de yakından tanıma fırsatı sunan mağazada, tüm beyaz eşya ürünlerinin detaylı anlatıldığı farklı noktalar yer alıyor.

Siemens'in konsept mağazaları, tüketicilerine markanın zengin ürün çeşitliliğini, ürünlerin özelliklerini ve yenilikçi teknolojilerini deneyimlemelerini sağlayarak özel bir satın alma tecrübesi yaşatıyor.

