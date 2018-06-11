Siemens'ten istenilen iklimi oluşturacak Wi-Fi özellikli klimalar

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri'nin Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilen A++ enerji sınıfı S1ZMA/I09812-12812-18812 model klimaları, kullanıcılarının kısa sürede ortamda istenilen iklimi yaratmasına imkan sağlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, tasarruflu yeni nesil inverter split klima modelleri ile ferah bir yaz vaat ediyor. Wi-Fi kontrol özelliği de bulunan yeni nesil klimalar, A++ enerji sınıfı özellikleri ile de enerji tasarrufu sağlıyor.

Kısa sürede ortamda istenilen iklimi oluşturan Siemens klimalar, Wi-Fi bağlantısı özelliği ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı bulunduğu yerden klima ayarlarını yönetebiliyor. Cihazın açıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma, soğutma, nem ve konum ayarları akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ortam ısısını ideal düzeyde tutan Siemens inverter split klimalar, yazın havayı soğuturken nem oranını da düşürüyor. Kişiye özel ideal iklim ortamı oluşturan klimalar, kış aylarında da havayı kurutmadan ısıtmak ve ortam havasını temizlemek gibi temel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

