FİNANS

Siemens'ten tıp dünyasına "dijital kalp" desteği

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

Siemens Türkiye Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis: - "Sanal ortamda dijital bir kalp yaparak doktorlara sunuyoruz. Bir hastanın tedavisine başlamadan önce dijital ikizinde yani dijital kalpte tedavi başlayacak. Ondan sonra tedaviye veya ameliyata geçilecek" - "163 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'den hiçbir zaman ayrılmadık. Türkiye'ye güveniyoruz. Uzun vadede Türkiye'nin yüksek potansiyeli var"

CEM ŞAN - Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, geçen yıl dijital ikiz teknolojisini gündeme getirdiklerini belirterek, "Fabrikalarda üretime başlamadan evvel sistem üzerinde dijital ikiz teknolojisi kuruyoruz. Şimdi buna sağlık sektöründe başladık. Sanal ortamda dijital kalp yaparak doktorlara sunuyoruz. Bir hastanın tedavisine başlamadan önce dijital ikizinde yani dijital kalpte tedavi başlayacak. Ondan sonra tedaviye veya ameliyata geçilecek." dedi.

Gelis, AA muhabirine, zor bir dönem olmasına rağmen 2018 yılını Siemens Türkiye olarak hem karlılık hem de ciro bakımından iyi bir noktada bitirdiklerini söyledi.

Gelis, şöyle devam etti:

"Siemens olarak 163 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz. Potansiyel konusunda Türkiye'de hiçbir şey değişmedi. Yüksek potansiyeli olan bir ülke ancak biraz finans problemlerimiz var. Siemens CEO'su olarak haftada en az 5 müşteriyle bir araya gelirim. Paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. 5 müşteriden 4'ü finans problemi yaşadıklarını söylüyor. Paydaşlarınız sıkıntıdaysa, problem yaşıyorsa bu durum sizi de bir noktada etkileyecek. Biz bu ortamda yaşıyoruz. Müşterilerimiz bu durumu aşmak için daha çok yurt dışındaki projelere odaklandıklarını ifade ediyorlar."

"Türkiye'ye güveniyoruz"

"Türkiye'den hiçbir zaman ayrılmadık. Türkiye'ye güveniyoruz." diyen Gelis, "Uzun vadede Türkiye'nin yüksek potansiyeli var fakat esas konu küçük şirketler, KOBİ'ler. Türkiye'yi iyi tanımayan şirketler. Onlara da Türkiye'yi daha iyi tanıtabilirsek, uzun vadede potansiyelini izah edebilirsek Türkiye'nin ekonomisi önümüzdeki yıl eskisi gibi büyümeye devam edecektir. O konuda inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dijitalleşme konusuna çok önem veriyoruz"

Dijitalleşmenin son zamanlarda çok popüler bir konu olduğunu anlatan Gelis, "Endüstri 4.0" ile başlayan dijitalleşmenin önemli bir gündem maddesi olduğuna işaret etti.

Gelis, ekonominin iyi gitmediği zamanlarda verimlilik projelerinin öne çıktığına dikkati çekerek, "Siemens olarak dijitalleşme konusuna çok önem veriyoruz. Farklı çözümlerimiz var. Dijital portfolyomuz çok zengin. Aynı zamanda da yeni ürünlerle de pazara giriyoruz. Pazara girmeden evvel de nerede olduğumuzu görmek en iyisi. Geçen sene başladık ve Siemens'teki tüm çalışanlar sistem üzerinden kendi dijital olgunluk seviyelerini ölçüyor, ona göre eğitim alıyorlar. Biz de bu sayede şirket içindeki dijital olgunluk seviyesini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Dijital kalp yaparak doktorlara sunuyoruz"

Yeni projeler hakkında da bilgiler veren Gelis, geçen yıl, gerçek bir üretim sürecinin önce dijital ortamda tasarlandığı dijital ikiz teknolojisini çok gündeme getirdiklerini hatırlattı.

Bu çalışmalarını geliştirmeyi sürdürdüklerine değinen Gelis, "Fabrikalarda üretime başlamadan evvel sistem üzerinde dijital ikiz teknolojisi kuruyoruz. Şimdi buna sağlık sektöründe başladık. Sanal ortamda dijital bir kalp yaparak doktorlara sunuyoruz. Bir hastanın tedavisine başlamadan önce dijital ikizinde yani dijital kalpte tedavi başlayacak. Ondan sonra tedaviye veya ameliyata geçilecek. Yeni ürünlerimiz bunlar. Bunun için kaynak gerekiyor." diye konuştu.

Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye'nin geçen yıl 400 olan Ar-Ge mühendisi sayısının bugün 700'e ulaştığını sözlerine ekledi.

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dijital kalp dijitalleşme Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis

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