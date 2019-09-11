FİNANS

Şifalı bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye kekik, defne, çam fıstığı ve doğal mantarlar başta olmak üzere odun dışı orman ürünleri ihracatından geçen yıl 900 milyon dolar gelir elde etti - Yıl sonu itibarıyla odun dışı orman ürünleri ihracatının 1,1 milyar doları bulması hedefleniyor - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Odun dışı orman ürünleri ihracatının artırılması için iyi bir pazarlama ve kaliteli ürün arzı, markalaşma ile teknolojili katma değeri yüksek kozmetik, ilaç ve kimya ürünlerinin üretilmesi gerekiyor"

ENES DURAN - Türkiye'de geçen yıl kekik, defne, çam fıstığı ve doğal mantarlar başta olmak üzere odun dışı orman ürünlerinin ihracatından 900 milyon dolar gelir elde edilerek, ekonomiye katkı sağlandı.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

Ülkeler, ormanlardan odun dışında elde ettikleri şifalı bitkilerin küresel pazarda satışından milyar dolarlık gelir kazanırken, kendine has kokusu ve aroması bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin Türkiye de bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.

OGM, odun dışı orman ürünlerinin miktarının ve yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla 1,6 milyon hektar ormanlık alanda 210 farklı türe ait odun dışı orman ürünü varlığı tespit ederek, bunların ülke ekonomisine kazandırılması için planlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Odun dışı orman ürünleri üretimi 2002'de 31 bin ton iken geçen yıl itibarıyla 701 bin tona ulaştı. Bu yıl da üretim rakamının 750 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Söz konusu ürünlerin ihracatından ise 2016'da 570 milyon dolar, 2017'de 650 milyon dolar ve geçen yıl 900 milyon dolar gelir elde edildi. Bu yıl odun dışı orman ürünleri ihracatının 1,1 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

- Türkiye, odun dışı orman ürünü ihracatında 21'inci

Türkiye, 196 ülke arasında dünyanın en fazla odun dışı orman ürünü ihracatı yapan 21'inci ülkesi konumunda bulunuyor. İhracata konu edilen türlerden en fazla gelir elde edilenler kekik, defne, çam fıstığı ve doğal mantarlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye, defne ihracatında bir numaralı ülke pozisyonunda bulunurken, kekikte de dünya talebinin yarısından fazlasını karşılıyor. Ayrıca adaçayı, biberiye, mantar ve çiçek soğanlarının yanı sıra, çam fıstığı, keçiboynuzu, kestane gibi meyveli ürünler de önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de tıbbi ve aromatik, gıda gibi kullanıma konu edilebilecek potansiyel tür sayısının 500 civarında olduğu belirtiliyor.

- "Eylem planlarıyla kamuoyunda farkındalığı artırıyoruz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, odun dışı orman ürünleri üretiminin desteklenmesi açısından çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve her yıl yaklaşık 2 milyon lavanta fidesinin orman köylülerine ve vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılından itibaren lavanta yetiştiriciliğinin desteklendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Lavanta yetiştiriciliği destekleri, bu yıl için en az 5 dekar arazide yüzde 20'si hibe yüzde 80'i kredi olarak yapılıyor. Kredi 3 yıl ödemesiz, ardından 3 taksitte toplam 6 yıl içinde ödenmektedir. Orman arazilerinde özel ağaçlandırma maksadıyla tahsis edilen sahaların tamamında alt tür olarak lavanta yetiştirilmesine izin veriliyor. Ayrıca tahsis edilen sahanın yüzde 10'unda da tam alanda lavanta yetiştiriciliği yapılmasına imkan sağlanıyor. Hali hazırda tahsis edilen orman arazilerinden kira alınmıyor."

Kurum olarak odun dışı orman ürünleri kapsamında uygulamada bulunan ve sonuçlanan eylem planlarıyla kamuoyu farkındalığının arttığına dikkati çeken Karacabey, "Odun dışı orman ürünleri ihracatının artırılması için, iyi bir pazarlama ve kaliteli ürün arzı, markalaşma ile teknolojili katma değeri yüksek kozmetik, ilaç ve kimya ürünlerinin üretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Odun dışı orman ürünleri Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürü Bekir Karacebey şifalı bitkiler

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