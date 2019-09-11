Şifalı bitkiler ülke ekonomisine de yaradı

ENES DURAN - Türkiye'de geçen yıl kekik, defne, çam fıstığı ve doğal mantarlar başta olmak üzere odun dışı orman ürünlerinin ihracatından 900 milyon dolar gelir elde edilerek, ekonomiye katkı sağlandı.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

Ülkeler, ormanlardan odun dışında elde ettikleri şifalı bitkilerin küresel pazarda satışından milyar dolarlık gelir kazanırken, kendine has kokusu ve aroması bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin Türkiye de bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.

OGM, odun dışı orman ürünlerinin miktarının ve yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla 1,6 milyon hektar ormanlık alanda 210 farklı türe ait odun dışı orman ürünü varlığı tespit ederek, bunların ülke ekonomisine kazandırılması için planlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Odun dışı orman ürünleri üretimi 2002'de 31 bin ton iken geçen yıl itibarıyla 701 bin tona ulaştı. Bu yıl da üretim rakamının 750 bin tona çıkarılması hedefleniyor.