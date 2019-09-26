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"Sıfır Atık Projesi"ne ihracatçı desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

"Sıfır Atık Projesi"ne ihracatçı desteği

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne katılan ilk ihracatçı birliği olduklarını bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması yönünde önemli faaliyetleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, en önemli amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı.

Atık oluşumunda bilinçli davranılmasının, gereksiz atık oluşumunun önlenmesinin kaynakların verimli kullanılması adına hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"Oluşan atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımına dönüştürülmesi yönünde birtakım faaliyetleri hayata geçirdik. Birlik hizmet noktalarında atığın kaynağında ayrıştırılmasına yönelik istasyonlar kurduk ve burada toplanan atıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atık toplamada yetkili kıldığı firmaya tutanakla periyodik olarak teslim ediyoruz. Sonrasında Entegre Çevre Bilgi Sistemine verileri giriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla diğer sivil toplum kuruluşlarına ve ihracatçı firmalarımıza örnek oluyoruz, ihracatçı firmalarımız da bu projeye katılıyor."

Birlik binasında kullanılan toplantı tüketim malzemelerinde de doğada çözülebilen ve tamamıyla yerli malı ürünleri tercih ettiklerini belirten Eskinazi, EİB’de kağıtsız ofis yolunda önemli adımlar attıklarını, evrakların tamamıyla elektronik ortamda oluşturulup elektronik imzayla gönderildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Atık Birlik geri dönüşüm ihracat sıfır atık

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