"Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesinde bin öğrenciye ulaşıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da çocuklara seslenerek, "Gelecek sizindir, siz bugününüze ne kadar sahip çıkarsanız, yarınlara da sahip çıkmış olacaksınız. Bu dünya hepimizin evi ve siz çocukların ilk görevi, içinde yaşadığınız bu dünyayı korumak." ifadesini kullandı.

SANKO Holding ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 25 yıldır çalışan TURMEPA Deniz Temiz Derneği ve SANKO Holding, Gaziantep'te çocuklara deniz sevgisi ve çevreyi koruma bilinci kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Alınan iki nefesten birinin denizlerden sağlandığına dikkati çeken Kaptanoğlu, "Bu nedenle denizlerimiz kirlenirse bir gün nefes alamayabiliriz. Bu gerçeği unutmamanızı, denizlerimize ve geleceğinize sahip çıkmanızı ve bugün sahip olduğunuz bu duyarlılığı hayatınız boyunca kaybetmemenizi diliyorum. Bu güzel iş birliği için başta Konukoğlu Ailesi’ne, SANKO Holding'e, değerli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu da TURMEPA ile SANKO Okulları arasında bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, büyüklerin görevinin, çocuklara yaşadıkları dünyayı olduğu gibi bırakmak olduğunu kaydetti.

Ancak bu konuda endişeli olduğunu, kendi çocukluğundan bu yana değişen durumu gözlemlediğini ve üzüldüğünü belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi önemli olan denizi temizlemek değil, eğitimler vererek kirlenmesinin önüne geçmek. Denizi ve çevreyi korumak konusunda öğrenilenleri uygulamanız çok önemli. Daha da önemlisi bunu çevrenizle, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmanız. Böylece binlerce insana çevreyi ve denizleri koruma bilincini aktarabileceğiz. Bizler de her zaman SANKO olarak buna katkıda bulunmaya devam edeceğiz."