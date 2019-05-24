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"Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesinde bin öğrenciye ulaşıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

SANKO Okulları’nda hayata geçirilen "Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesi ile bin öğrenciye ulaşıldı. İlk aşama eğitimleri tamamlayan öğrenciler "Mavi Dedektif" sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - SANKO Okulları’nda hayata geçirilen "Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesi ile bin öğrenciye ulaşıldı.

SANKO Holding ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 25 yıldır çalışan TURMEPA Deniz Temiz Derneği ve SANKO Holding, Gaziantep'te çocuklara deniz sevgisi ve çevreyi koruma bilinci kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

SANKO Okulları’nda hayata geçirilen "Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesi ile bin öğrenciye ulaşıldı.

İlk aşama eğitimleri tamamlayan öğrenciler "Mavi Dedektif" sertifikalarını proje eğitimlerinin ikinci günü sonunda düzenlenen törenle TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu'nun elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da çocuklara seslenerek, "Gelecek sizindir, siz bugününüze ne kadar sahip çıkarsanız, yarınlara da sahip çıkmış olacaksınız. Bu dünya hepimizin evi ve siz çocukların ilk görevi, içinde yaşadığınız bu dünyayı korumak." ifadesini kullandı.

Alınan iki nefesten birinin denizlerden sağlandığına dikkati çeken Kaptanoğlu, "Bu nedenle denizlerimiz kirlenirse bir gün nefes alamayabiliriz. Bu gerçeği unutmamanızı, denizlerimize ve geleceğinize sahip çıkmanızı ve bugün sahip olduğunuz bu duyarlılığı hayatınız boyunca kaybetmemenizi diliyorum. Bu güzel iş birliği için başta Konukoğlu Ailesi’ne, SANKO Holding'e, değerli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu da TURMEPA ile SANKO Okulları arasında bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, büyüklerin görevinin, çocuklara yaşadıkları dünyayı olduğu gibi bırakmak olduğunu kaydetti.

Ancak bu konuda endişeli olduğunu, kendi çocukluğundan bu yana değişen durumu gözlemlediğini ve üzüldüğünü belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi önemli olan denizi temizlemek değil, eğitimler vererek kirlenmesinin önüne geçmek. Denizi ve çevreyi korumak konusunda öğrenilenleri uygulamanız çok önemli. Daha da önemlisi bunu çevrenizle, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmanız. Böylece binlerce insana çevreyi ve denizleri koruma bilincini aktarabileceğiz. Bizler de her zaman SANKO olarak buna katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise üç gün süren program boyunca lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere yaklaşık bin öğrenciye verilen eğitimlerle çevre konusunda büyük bir bilinçlenme sürecinin başlatıldığını belirtti.

- Denizi eğlenerek öğrendiler

Açıklamada verilen bilgiye göre, SANKO Koleji, SANKO Ortaokulu ve SANKO İlkokulu'nda gerçekleştirilen "Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi" projesi ile TURMEPA eğitmenleri, çocuklara deniz canlılarını, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatan eğitimler verdi.

Eğitimlerin yanında eğitsel oyunlar oynatılan çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Eğitimlerle çocukların sadece doğaya değil, ekosisteme bakış açısına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak hedefleniyor.

SANKO Okulları’nda öğrenim gören lise öğrencilerine aldıkları eğitimleri kendi alt sınıflarına aktarmaları ve eğitimlerin devamlılığını sağlamaları amacıyla, yoğunlaştırılmış Sıfır Atık, denizler ve su kaynaklarının korunması temalı eğitim verilerek, Sıfır Atık oyunu anlatıldı.

Böylece "Mavi Dedektif" sertifikası alan öğrenciler, TURMEPA tarafından verilen eğitimlerin okulda devamlılığını sağlayacak eğitim elçileri oldu. Ayrıca merak eden, denizlerle ilgili proje yapmak isteyen tüm öğrencilerin TURMEPA yayınlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kütüphanesinde bir “Mavi Eğitim" köşesi oluşturuldu.

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Gaziantep Sanko Okulları

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