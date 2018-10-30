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"Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı" toplantısı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı, ilk toplantısını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İlk toplantısı gerçekleştirilen "Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı"nda, sıfır gıda atığı hedefinde genel görünüm, sorunlar ve çözümler değerlendirildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) yapılan yazılı açıklamaya göre, TGDF ve İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından organize edilen ve Netlog ana sponsorluğundaki "Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı"nın ilk toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililerin katıldığı toplantıda, sektörü ve sivil toplumu temsilen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, TGDF, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, lojistik sektörü ve çiftçi temsilcileri sunum yaptı. Akademi ayağında ise Ankara Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, İngiltere Sussex ve Cranfield Üniversiteleri ile Danimarka Aalborg Üniversitesi'nden konuşmacılar toplantıya katkı sağladı.

Toplantı sonunda yayımlanan deklarasyonda Türkiye'de gıda atıklarının boyutuna dikkat çekilerek sorunlar ve sorunların çözümleri açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gıda tedarik zinciri, yiyeceklerin tarladan soframıza gelene kadar geçirdiği tüm aşamaları kapsayan geniş bir ağ. Gıdalar tarlada üretilip hasat ediliyor, depolanıyor, işleniyor, taşınıyor, satışa sunuluyor ve nihayetinde tüketicilerin mutfağına ulaşıyor. Bu aşamaların her birinde gıda kayıp ve atıkları yaşanabiliyor.

Türkiye'de her yıl ortaya çıkan gıda kayıp ve atığının 26 milyon ton civarında olduğu hesaplanıyor. Bu atıklar gıda tedarik zincirini oluşturan tarımsal üretim, hasat ve depolama, gıda işleme, ambalajlama, dağıtım, perakende ve tüketim aşamalarında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gıda kayıp ve atıkları ile mücadele, öncelikle çiftlikten çatala gıda tedarik zincirinin paydaşları olan çiftçiler, tüccarlar, gıda işletmecileri, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicilerin tek tek ve işbirliği içerisinde bütünleşik çabalarını gerektirmektedir.

Gıda tedarik zincirinin bu yöndeki çabalarına ilgili mevzuat, teşvikler ve kaynak aktarımı yolu ile destek olmak kamuya, bu çabalara yenilikçi araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yol göstermek ise akademiye düşmektedir. Gıda kayıp ve atıkları ile mücadele ancak kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları ve tüketicilerin topyekûn iş birliği ile mümkün olacak ve sonuca ulaşacaktır. Bu durum sadece ülkemizi değil, dünya üzerinde açlığın ve yetersiz beslenmenin görüldüğü her yeri ilgilendiren bir insanlık sorunu."

Gıda tedarik zincirinin her halkasının, gıda kayıp ve atıkları ile mücadele konusunda kendi başına sorumlu olduğu kadar, zinciri oluşturan diğer halkalar ile de iş birliği içerisinde çalışmak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, bu çalışmaların sürdürülebilir sağlam bilimsel temellere oturması için gerekli bilgi, deneyim ve teknolojinin ortaya konularak sorunların çözümü yönünde gıda tedarik zincirine yol gösterecek kurumun ise akademi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Gıda tedarik zinciri paydaşlarının ve akademinin iş birliği ile ortaya koyulan çözümlerin hayata geçirilebilmesi için gerekli teşvik ve kaynak aktarımının yapılması ile mevzuatın oluşturularak gerekli yaptırımların belirlenmesi kamu kurumlarının sorumluluğundadır.

Gıda tedarik zinciri, akademi ve kamu kurumlarının iş birliği içerisinde sıfır gıda atığı hedefine doğru sürdürülebilir ve somut adımlar atabilmesinin şartı, çiftçiden tüketiciye tüm paydaşlarda konuyla ilgili farkındalığın oluşturulması ve belli hedeflere dayanan, akademi, özel sektör ve kamu tarafından desteklenen bir ulusal gıda kaybı önleme yol haritasının ortaya koyulmasıdır. Bu konuda sorumluluk özel sektöre ve kamuya düşmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı TGDF

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