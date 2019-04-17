FİNANS

Sıfır gümrüklü patates ithalatı süresi 31 Mayıs'a uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

Patates ithalatına tanımlanan 200 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 20 Nisan'dan 31 Mayıs'a uzatıldı.

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Patates ithalatına tanımlanan 200 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 20 Nisan'dan 31 Mayıs'a uzatıldı.
"Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, patates ithalatında daha önce 20 Nisan olarak belirlenen süre 31 Mayıs olarak değiştirildi.
Patates ithalatına, 11 Mart'ta, 200 bin ton için sıfır gümrük vergili ve 20 Nisan'da sona ermesi öngörülen tarife kontenjanı tanımlanmıştı.

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