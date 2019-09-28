SIGN İstanbul 2019 sona erdi

İSTANBUL (AA) - Tüyap İstanbul'da gerçekleştirilen 21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı tamamlandı.

Fuara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu 21 ülkeden 300'e yakın katılımcı firmanın toplam brüt 30 bin metrekare alanda stantlarıyla yer aldığı fuar, bu yıl ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artışa imza attı.

3 bin 296'sı yurt dışından olmak üzere toplam 23 bin 516 ziyaretçiyi ağırlayan SIGN İstanbul 2019, endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasında fuarcılığın çıtasını yukarı taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Bozkurt, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Hosted Buyer programı ile Anadolu'nun dört bir tarafından büyük satın almacıları da fuara getirdiklerini belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında rekor artışa sahne olan SIGN İstanbul'da katılımcı firmalar, kendilerine yeni satış kanalları oluşturdu. Fuar süresince milyonlarca liralık makine satışı gerçekleşti. Pek çok katılımcı yeni iş birliği anlaşmasına imza attı. Özetle SIGN İstanbul, bu yıl da sektörüne umut oldu." ifadelerini kullandı.