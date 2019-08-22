Sigorta Acenteleri Kurultayı toplandı

Sigorta Acenteleri Kurultayı, Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen kurultayın açılışında, kurultayda acentelik mesleğine ilişkin düzenlemeleri, gelişmeleri ve sorunları ele alacaklarını söyledi.

Ülken, Sigorta Acenteleri İcra Komitesiyle (SAİK) sektörün gelişmesinde önemli mesafe kaydettiklerini belirterek "12 yıl önce Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle önemli kararlar alındı. Sigortacılık sisteminin bankacılık sisteminden ayrılması gerektiğini yıllardır dile getirdik. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun gerekliliğini ifade etmiştik. Bugünlerde ise devrim niteliğinde olacak bir sürecin başlangıcındayız. Kurulun hayata geçmesi için çalışmalara başlandı. Sigortacılık sektörü artık bağımsız bir kurula sahip olacak." dedi.

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut da sigorta şirketleri tarafından dağıtım kanalları arasında farklı fiyat uygulaması yapılmasını sonlandırmak için girişimlerde bulunduklarını anlattı.