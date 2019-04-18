Sigorta hakemliği ve bilirkişiliğine ilişkin esaslar düzenlendi

Sigorta hakemliği ve bu alanda bilirkişilik yapmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta hakemliği yapmak için sigorta hukukunda en az 5 yıl veya sigortacılıkta en az 10 yıl kesintisiz deneyim sahibi olunması gerekecek.

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar sigorta hakemliği için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilecek.

Sınav, itiraz hakem heyetinde yer almak isteyenlerle diğer hakem adayları için ayrı ayrı yapılacak. Bakanlık, gerek görülen hallerde sigorta hakemleri için sınav mecburiyetini kaldırabilecek.

Sonuçları Sigortacılık Eğitim Merkezince açıklanacak sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan puan sıralamasına göre o yıl için Bakanlıkça belirlenen kontenjan kadar aday başarılı sayılacak.

Uygun görülenler sigorta hakemliği listesine kaydedilmek üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirilecek.