FİNANS

"Sigorta sektörü 65 milyar liralık poliçe üretecek"

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme bekliyoruz. Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir" - "2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz" - "(2018'de) İlk tam yılımızda ciromuz 1 milyar liraya ulaştı. 2019'da en az yüzde 30 büyüyerek 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini ifade ederek, "Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir. 2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz." dedi.

Quick Sigorta'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği toplantıların İstanbul ayağı başladı. Şirketin acenteleriyle bir araya geldiği İstanbul Buluşması'nda, 2019 beklentilerinin yanı sıra acente uygulamaları ve ürünleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yaşar, 2018'in Quick Sigorta'nın ilk tam çalışma yılı olduğunu hatırlatarak, ilk yılı 1 milyar liralık poliçe üretimiyle kapattıklarını söyledi.

Yaşar, Türkiye'de lisanslı 16 bine yakın acente bulunduğunu, bunların 7 bin 500'ünden başvuru aldıklarını ve bin 700'ünü de acente olarak tescil ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de 81 ilde ve 600'e yakın ilçede teşkilatlanmış durumda olduklarını aktaran Yaşar, çoklu kanal içerisinde hem acente hem de mobil ve web üzerinden poliçe üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen yılın ekonomik açıdan zor geçtiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek 2018'de ilk defa iş adamlarımıza, tacirlerimize, KOBİ'lerimize banka teminat mektubu yerine geçebilecek kefalet sigortaları konusunda hizmet verdik, bu ürünü piyasaya sürdük. Şu anda 2 bin 500'den fazla iş adamımız bizim mektuplarımızla sözleşmelerini yaptı, ihalelere katıldı, taahhütlerini yerine getirdi. Bu manada ekonomiye bir kaldıraç etkisi yaptık. İş adamlarımız, gayrinakdi kredileri bizim üzerimizden kullanmış oldu."

Diğer sigorta ürünlerine değinen Yaşar, hem banka dışı finans kesiminin büyümesi konusunda çabalara katkıda bulunduklarını hem de sigortacılığın tabana yayılması konusunda sektör adına önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- "Yüzde 20'lik büyüme bekliyoruz"

Ahmet Yaşar, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu ancak sigortacılıkta hayat ve hayat dışı ürünler birlikte değerlendirildiğinde 39. sırada olduğunu söyledi.

Hayat dışında daha iyi olduklarını ifade eden Yaşar, "Ancak hayat sigortalarında çok gelişmiş durumda değiliz, prim üretimi hacmi açısından... Dolayısıyla bizim nihai hedefimiz, ülkemizin ekonomik büyüklükteki dünya sıralamasına sigortacılıkta da yaklaşmak." dedi.

Yaşar, geçen yıl Türkiye'de sigortacılık sektöründe 55 milyar liralık prim üretildiğini belirterek, "Aslında 12 milyar dolardı ancak kurun yükselmesiyle 10 milyar dolarlara geriledi. Geçen yıl istenilen büyümeyi dolar bazında sağlayamadık. Sektörün büyüme oranı yüzde 20 civarındaydı." şeklinde konuştu.

Bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini ifade eden Yaşar, reel büyümenin düşük düzeylerde kalacağını vurguladı.

Yaşar, "Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir. 2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Otomotiv satışlarındaki gerilemenin sigorta sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Yaşar, döviz bazlı makine ve iş yeri sigortalarında kur artışının getirdiği yükseliş ve tarım sigortalarının, sektöre olumlu etki edeceğini kaydetti.

- "Quick Sigorta, bu yıl en az yüzde 30 büyüyecek"

Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, ilk tam yıllarında cirolarının 1 milyar liraya ulaştığını, 2019'da en az yüzde 30 büyüyerek 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmayı hedeflediklerini, ilk çeyrekteki büyüme oranlarının yüzde 47 olduğunu söyledi.

Quick Sigorta'nın yenilikçi, lider ruhlu ve inovatif ürünleriyle dikkati çektiğini vurgulayan Yaşar, sigortacılığın tabana yayılması ve insanlığın ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Yaşar, kısa süre içerisinde Basiretli Tacir, Q Kimlik, tamamlayıcı ürünler, Quick Finansçım gibi önemli enstrümanları ortaya koyduklarını aktararak, "2018'de sigorta dünyasının devleri arasında yer alan Alman, İngiliz ve Polonyalı şirketleri geride bırakarak Avrupa'nın bir numaralı inovatif şirketi seçildik. Avrupa'yı temsilen dünya sıralamasında ilk 3 şirketten birisi haline geldik." dedi.

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