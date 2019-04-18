"Sigorta sektörü 65 milyar liralık poliçe üretecek"

Yaşar, Türkiye'de lisanslı 16 bine yakın acente bulunduğunu, bunların 7 bin 500'ünden başvuru aldıklarını ve bin 700'ünü de acente olarak tescil ettiklerini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini ifade ederek, "Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir. 2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'de 81 ilde ve 600'e yakın ilçede teşkilatlanmış durumda olduklarını aktaran Yaşar, çoklu kanal içerisinde hem acente hem de mobil ve web üzerinden poliçe üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen yılın ekonomik açıdan zor geçtiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek 2018'de ilk defa iş adamlarımıza, tacirlerimize, KOBİ'lerimize banka teminat mektubu yerine geçebilecek kefalet sigortaları konusunda hizmet verdik, bu ürünü piyasaya sürdük. Şu anda 2 bin 500'den fazla iş adamımız bizim mektuplarımızla sözleşmelerini yaptı, ihalelere katıldı, taahhütlerini yerine getirdi. Bu manada ekonomiye bir kaldıraç etkisi yaptık. İş adamlarımız, gayrinakdi kredileri bizim üzerimizden kullanmış oldu."

Diğer sigorta ürünlerine değinen Yaşar, hem banka dışı finans kesiminin büyümesi konusunda çabalara katkıda bulunduklarını hem de sigortacılığın tabana yayılması konusunda sektör adına önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- "Yüzde 20'lik büyüme bekliyoruz"