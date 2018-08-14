Sigorta sektörü ilk yarı yılda 6,3 milyar TL tazminat ödedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sigorta sektörü ilk yarı yılda kasko ve trafik branşlarında toplam 6,3 milyar TL tazminat ödedi.

TSB açıklamasında, önceliğin kazaları önlemek olduğu belirtildi. Hem kazaların hem de olası kazalardaki yaralanmaların önüne geçmek için trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, meydana gelen kazaların yüzde 90’ının açık havada ve düz yolda gerçekleştiği aktarıldı.

Bayram tatili öncesi uzun yola gidecek sürücülerin, yolculukları esnasında güvenli sürüş kurallarına uymalarının önemi anımsatılan açıklamada, Trafik kazalarını azaltma ve seyahat güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren TSB'nin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve arka koltukta emniyet kemeri kullanım alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen "Bu kemer sana çok yakışır" isimli kampanyaya da destek verdiği bildirildi.

Trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları, hem araçların güvence altına alınması hem de bütçelerinin korunması açısından önem taşıdığı belirtilen açıklamada, güvenceli yaşamın sürekliliği için, risklere karşı vatandaşları koruyan sigorta sektörünün yılın ilk yarısında kasko ve trafik branşlarında yaklaşık 6,3 milyar TL tazminat ödediği bildirildi.