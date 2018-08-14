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Sigorta sektörü ilk yarı yılda 6,3 milyar TL tazminat ödedi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Sigorta sektörü ilk yarı yılda kasko ve trafik branşlarında toplam 6,3 milyar TL tazminat ödedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sigorta sektörü ilk yarı yılda kasko ve trafik branşlarında toplam 6,3 milyar TL tazminat ödedi.

TSB açıklamasında, önceliğin kazaları önlemek olduğu belirtildi. Hem kazaların hem de olası kazalardaki yaralanmaların önüne geçmek için trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, meydana gelen kazaların yüzde 90’ının açık havada ve düz yolda gerçekleştiği aktarıldı.

Bayram tatili öncesi uzun yola gidecek sürücülerin, yolculukları esnasında güvenli sürüş kurallarına uymalarının önemi anımsatılan açıklamada, Trafik kazalarını azaltma ve seyahat güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren TSB'nin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve arka koltukta emniyet kemeri kullanım alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen "Bu kemer sana çok yakışır" isimli kampanyaya da destek verdiği bildirildi.

Trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları, hem araçların güvence altına alınması hem de bütçelerinin korunması açısından önem taşıdığı belirtilen açıklamada, güvenceli yaşamın sürekliliği için, risklere karşı vatandaşları koruyan sigorta sektörünün yılın ilk yarısında kasko ve trafik branşlarında yaklaşık 6,3 milyar TL tazminat ödediği bildirildi.

Sektörün trafik ve kasko poliçeleriyle araç sahiplerinin ve onların kaza sonucu zarar verebilecekleri üçüncü şahısların maddi, manevi sorumluluk risklerini teminat altına almanın yanı sıra, ikame araç ya da yol yardımı gibi ek hizmetler de sunduğu belirtilen açıklamada, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından hizmete sunulan, https://mkt.sbm.org.tr, Mobil Kaza Tutanağı uygulaması da, Android veya IOS işletim sistemine sahip cep telefonları üzerinden hızlı bir şekilde kaza tespit tutanağını düzenleme imkanı sağlıyor. Uygulama üzerinden poliçe bilgilerine de kolaylıkla ulaşan sürücüler, otomatik olarak sigorta şirketlerine iletilen mobil tutanaklarla kazanın kusur durumu belirlendiği anda SMS ile bilgilendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sigorta Bilgi Merkezi ortak verilerinin 2018 yılının ilk yarısında 613 bine yakın trafik kazası meydana geldiğini ortaya koyduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ise bu kazalarda, olay anında, bin 629 kişi yaşamını yitirdi ve 146 binden fazla kişi de yaralandı. Arka koltukta emniyet kemeri takmayan kişinin kaza anındaki savruluş kuvveti 5 tona kadar çıkabiliyor ve çarpmanın etkisiyle ön koltuktakinin hayatını riske atıyor. Arka koltukta emniyet kemeri takmak, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 3’te 2’sini, ön koltuktaki ölümlerin yüzde 6’sını önlüyor. Kaza anında arka koltuktaki yolcular en çok fırlatılma nedeniyle yaralanırken; emniyet kemeri takmak yaralanmanın şiddetini yüzde 50 oranında azaltıyor. Uzun yolculukları güvenle tamamlamak için düzenli aralıklarla mola vermek, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçınmak, yola uykusuz ve yorgun çıkmamak, direksiyon başında cep telefonu kullanmamak önem taşıyor. Çocukları ile seyahat edecek olanların çocuk oto koltuğu kullanması gerekiyor."

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