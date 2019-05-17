Sigorta sektöründe dijital dönüşüm hamlesi sürüyor

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Birçok sektörde olduğu gibi, sigorta sektöründe de dijital dönüşüm atılımı farklı başlıklar altında sürüyor. Sektörün önde gelen şirketlerinden Fibaemeklilik, dijital dönüşüm atılımını, "internet sitesi, internet şubesi, mobil uygulama ve sohbet robotu" başlıkları altında yürütüyor.

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, ilk günden bu yana teknolojiye verdikleri önemin altını çizerek, dijital dönüşüm atılımını şöyle yorumladı:

"Sektörünün en dinamik oyuncusu olarak, bu unvanımızı, müşterilerimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmalarla pekiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk günden bu yana teknolojik gelişime, ilerlemeye ve esnekliğe verdiğimiz önem, bizi “dinamik” kılan unsurların başında geliyor. Dijital dönüşüm adımlarımızın bu dinamizme yeni bir ivme kazandırmasını diliyoruz. Attığımız somut adımlarla sektörde oyunu değiştirip çıtayı uluslararası standartlara taşıyoruz. Müşterilerimizin, acentelerimizin ve iş ortaklarımızın Fibaemeklilik’e duydukları güven, sektörümüzde dijital dönüşüme öncülük etmek için bugüne dek daima en güçlü motivasyon kaynağımız oldu ve öyle olmaya devam edecek."

Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Nehir Aksın Bahar da, dijital dönüşüm adımlarını belirlerken "insan için teknoloji" anlayışını benimsediklerinin altını çizdi:

"Teknolojinin avantajlarından yararlanmak, emeklilik ve hayat sigortası ürünlerini kullanan ya da kullanmak isteyen müşterilerimizin en doğal hakkı. Fibaemeklilik’te biz, bu hakkı üç temel ilkeyle birlikte sunuyoruz: Güven, Kullanışlılık ve Şeffaflık. Kendisinin ya da yakınlarının geleceğini bizlere emanet eden müşterilerimizin bu güvenine layık olmak daimi prensibimiz. Tüm dijital araçlarımızın kolay, hızlı ve verimli olacak şekilde tasarlanmış olması da yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunma arzumuzdan kaynaklanıyor. Şeffaflık ise çok önemsediğimiz, ilklere imza atarak sektördeki farkımızı en belirgin biçimde ortaya koyduğumuz bir alan. Dijital dönüşüm adımlarımızı atarken bu ilkeyi çok daha kapsamlı olarak hayata geçirmiş olmak bize mutluluk veriyor. Teknolojinin tek başına yeterli olmadığını biliyor, Fibaemeklilik olarak biz, bu üç temel ilkeye dayanarak ‘insan için teknoloji’ anlayışını benimsiyoruz." (Fotoğraflı)



