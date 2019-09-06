FİNANS

Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19,3 milyar TL tazminat üstlendi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 19,3 milyar TL'ye ulaştı - BES'te katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104,6 milyar TL'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 19,3 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerden derlediği verilere göre 2019'un ikinci çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 19,3 milyar TL'ye ulaştı. Sektör, ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 küçüldüğü ikinci çeyrekte sektörün toplam prim üretimi, reel yüzde 2,9 (nominal yüzde 19,1) büyüme kaydetti.

Hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 4,5 milyar TL olmak üzere sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL’ye ulaştı.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,4'e ulaştı. Bu alanda toplam prim üretimi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 nominal artışla 201,9 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü 24,2 milyar TL oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104,6 milyar TL'ye çıktı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon çalışanın 5,2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Katılımcıların otomatik katılım fon tutarı 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödülSabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül
Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş ÖdülüPegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigorta TSB Türkiye Sigorta Birliği

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

Şeker pancarı üreticisi mutlu

Şeker pancarı üreticisi mutlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.