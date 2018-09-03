Sigorta şirketlerinin prim üretimi yıllık yüzde 21.2 arttı

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne (TSB) üye şirketlerinin 2018 yılı Temmuz sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.2 arttı.
TSB'nin verilerine göre, böylece sigorta pirim üretimi 31 milyar 967.2 milyon liraya ulaştı.
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