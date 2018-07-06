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Sigorta Tahkim Komisyonu'na ilgi yüzde 100 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Sigorta Tahkim Komisyonu’na geçen yıl yapılan başvuru sayısı yüzde 100,95 artarak, 84 bin 456'ya ulaştı - Geçen yıl en çok başvuru yüzde 52,10 ile İstanbul’dan alınırken, onu yüzde 20,53 ile Ankara ve yüzde 6,27 ile İzmir takip etti

İSTANBUL (AA) - Sigorta Tahkim Komisyonu’na geçen yıl yapılan başvuru sayısı yüzde 100,95 artış göstererek 84 bin 456 oldu.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Sigorta Tahkim Komisyonu 2017 yılı faaliyet raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2016 yılında 42 bin 29 olan başvuru sayısı, 2017 yılında yüzde 100,95’lik bir artışla, 84 bin 456’ya ulaştı. Söz konusu başvurunun 83 bin 991’i hayat dışı branşlardan, 465’i ise hayat branşından yapıldı.

Komisyona gelen uyuşmazlıkların hakemlerce karara bağlanma süresi ortalama 64 gün olup, uyuşmazlıkların bu kadar kısa sürede karara bağlanması komisyonun tercih edilmesindeki en önemli unsurların başında geliyor.

Rapora göre, komisyonun şu ana kadar Türkiye’deki bütün illerden başvuru almış olması erişilebilir bir kurum olduğunu gösteriyor. 2017 yılında da en çok başvuru yüzde 52,10 ile İstanbul’dan alınırken, İstanbul’u yüzde 20,53 ile Ankara ve yüzde 6,27 ile İzmir takip etti.

Komisyona yapılan başvuruların branş bazında dağılımına bakıldığında, sektörün prim üretimiyle paralel olarak 2017 yılında da en önemli payı yüzde 95,32’lik oranla trafik sigortası ve yüzde 2,70’lik oranla kasko sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklar aldı. Bu branşların dışında en çok başvuru yapılan branş ise yüzde 0,43’lük oranla yangın sigortası oldu.

Komisyona başvuru maliyetini sigortalılar bakımından en düşük seviyede tutmak amacıyla 2017 yılında başvuru ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmedi. 5 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar için 100 TL, 5 bin 1 TL ile 15 bin TL arasındaki uyuşmazlıklar için 250 TL, 15 bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için ise 350 TL gibi yargı harçlarına göre çok cüzi sayılabilecek bir ücret ödenerek tahkim siteminden faydalanılabiliyor.

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Sigorta Tahkim Komisyonu

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