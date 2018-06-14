Sigorta ve itiraz hakemlerine eğitim şartı

Hazine Müsteşarlığınca, sigorta ve itiraz hakemlerine, ilk görevlendirme öncesi düzenlenecek eğitime katılma zorunluluğu getirildi.

Müsteşarlığın "Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigorta hakemlerinin göreve devamı konusunda Müsteşarlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde, atanma tarihinden itibaren her 5 yılda bir Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığının görüşleri çerçevesinde değerlendirme yapılacak.

Yönetmelikle sigorta tahkim sistemine başvuru ve hakem atamasına yönelik de düzenlemeye gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle değer kaybı talepleri raportörler tarafından sonuçlandırılacak. Talepler değerlendirilirken ilgili mevzuatta belirlenen formül, yöntem veya ölçütlere göre başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, komisyonun danışmanlık hizmetleri göz önünde tutulacak.

Bu kapsamda yer alan dosyalar için raportörler tarafından komisyon listesine kayıtlı sigorta eksperlerinden sıra usulüne göre danışmanlık hizmeti alınacak. Bu çerçevede hazırlanacak raporlar, ilgili mevzuata göre raportörler tarafından onaylanarak sonuçlandırılacak. Buna rağmen, başvuru sahibi tarafından hakeme gidilmesinin talep edilmesi halinde yeniden bilirkişi tayin edilemeyecek.