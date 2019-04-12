AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SDDK) kurulacak olmasına yer verilmesi sektörde memnuniyetle karşılandı. Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, AA muhabirine, finansal sistemin yapı taşlarının başında sigortacılığın geldiğini söyledi. Ekonomik gelişmede sigorta sektörünün önemine işaret eden Yücel, "Fırsatı kaçırmadan sektör kendini doğru anlatmalı. Sektör olarak yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Sektörün sorunları bütün taraflarca bilinmekte. Önemli olan yeni projeler üretmek ve çözüm önerileri sunarak bunların gerçekleşmesini sağlama kararlılığıdır." dedi. Yücel, ekonomik ve finansal yapının regüle edilmesi, ticaretin tabana yayılmasının güçlü bir sigorta sistemine sahip olmaktan geçtiğini vurgulayarak, finansal sistemde bankacılık sektörünün sistemin yüzde 85'ini teşkil ederken sigortacılığın yüzde 5 civarında olduğunu belirtti.

Ekonomik krizlerden çıkmada güçlü bir sigorta sistemine sahip olmanın önemine dikkati çeken Yücel, fon büyüklüğüne sahip bireysel emeklik sistemi ve organize edilmiş finansal sigortacılık sisteminin kriz dönemlerinin panzehiri olduğunu vurguladı. Yücel, Türkiye'nin uluslararası ticaretin merkezinde bulunduğunu belirterek, "Ülkemiz, sahip olduğu konum dolayısıyla onu çevreleyen bölge ülkeleri ve komşularıyla, yerli ve milli reasürans şirketi kurarak bu bölgedeki ticaretin düzenlenmesi ve risklere teminat yaratılmasıyla yüksek ekonomik kazanımlara sahip olunabilir." diye konuştu. Sektör olarak, birçok talepleri olduğunu belirten Yücel, "Zorunlu sigortaların artırılması gerekir. Devletin tüm varlıkları özel sigorta ile sigortalanmalı. Sigorta genel şartları gelişen ticaret ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeniden düzenlenmeli. Finansal sigorta türlerinin artırılması gerekiyor. Sigorta edilmekten kaçınılan riskler için Tehlikeli Riskler Havuzu kurulmalı. Zorunlu trafik sigortasının araçlara değil sürücülere göre düzenlenmesi gerekir. Sigorta Acenteler İcra Komitesinin (SAİK) yapısı yeniden düzenlenmeli." ifadesini kullandı.