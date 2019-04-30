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"Sigortası olmayan üreticiler afetler sonrasında zor günler geçirdi"

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

TARSİM: - "Tüm uyarılara rağmen hasarların ardından ne yazık ki geçtiğimiz yıllara benzer, yürek burkan görüntülerle karşı karşıya kalınmıştır. Sigortasını yaptıran üreticilerimiz, çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ekspertiz çalışmaları ile hiçbir mağduriyet yaşamadan, hasarı karşılanarak hayatına kaldığı yerden devam ederken, sigortası olmayan üreticilerimiz ise bu afetler sonrasında, zor günler geçirmiştir" - "Bu yıl tüm tarım sigortası branşlarında alınan ihbar adetleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış göstererek 114 bin adedi geçmiş, bunun neredeyse 60 bine yakınını bitkisel ürün ile sera sigortası branşları oluşturmuştur." - "İhbar nedenlerinde daha geniş alanları etkileyen don ile lokal düzeyde etkili olan dolunun yanı sıra sel-su baskını ve fırtına, illerde Manisa, Malatya, Antalya, Mersin, ürünlerde ise kayısı, üzüm, portakal ve buğday ilk sıralarda yer aldı"

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), tarım faaliyetlerinin sigortasız sürdürülmesinin artık mümkün olmadığı, mevcut iklim koşullarında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için sigortanın şart olduğu bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası’nın, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden olduğu, buna bağlı olarak ortaya çıkan etkilerin, her geçen yıl biraz daha fazla hissedildiği ve bundan en çok zarar gören alanlardan birinin tarım olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın başından itibaren ülkemizin hemen hemen her bölgesinde meydana gelen çeşitli afetler nedeniyle hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmış ve tarımsal alanlar ciddi düzeyde zarar görmüştür. Antalya’da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da önce dolu, takip eden günlerde ise don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarin ve erik grubu meyveler etkilenmiştir. Bu yıl tüm tarım sigortası branşlarında alınan ihbar adetleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış göstererek 114 bin adedi geçmiş, bunun neredeyse 60 bine yakınını bitkisel ürün ile sera sigortası branşları oluşturmuştur."

İhbar nedenlerinde daha geniş alanları etkileyen don ile lokal düzeyde etkili olan dolunun yanı sıra sel-su baskını ve fırtına, illerde Manisa, Malatya, Antalya, Mersin, ürünlerde ise kayısı, üzüm, portakal ve buğday ilk sıralarda yer aldığı aktarılan açıklamada, "Tüm uyarılara rağmen hasarların ardından ne yazık ki geçtiğimiz yıllara benzer, yürek burkan görüntülerle karşı karşıya kalınmıştır. Sigortasını yaptıran üreticilerimiz, çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ekspertiz çalışmaları ile hiçbir mağduriyet yaşamadan, hasarı karşılanarak hayatına kaldığı yerden devam ederken, sigortası olmayan üreticilerimiz ise bu afetler sonrasında, zor günler geçirmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, üreticilerin ürünlerini, hayvanlarını doğal afetlere ve hiç beklenmedik risklere karşı koruyabileceği tek yolun TARSİM olduğu vurgulanarak, bu nedenle Tarım Sigortası'nın kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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