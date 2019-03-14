İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.

Baykar Teknik Müdürü de olan Bayraktar, Genç Ensar tarafından Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen "Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri ve Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türk havacılık tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Müslüman alimlerin dünya havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi öncü isimlerin olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) havacılıkta son dalga olduğuna işaret ederek, İHA'ların teknolojideki paradigma değişiminde bir kırılım oluşturduğunu vurguladı.

Savunma ve stratejik sanayilerde yazılımların mutlaka milli olması gerektiğini belirten Bayraktar, ürünlerdeki asıl katma değerin yazılım ve tasarım olduğunu söyledi. Bayraktar, "Savunma sanayisinde teknoloji ve yazılımı üretmiyorsanız ne bağımsız ne de müreffeh olabiliyorsunuz." dedi.