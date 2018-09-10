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Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi 

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

SİİRT'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstığın hasadına başlanırken, üreticiler bu yıl verimden memnun olmadı.

Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi 

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstığın hasadına başlanırken, üreticiler bu yıl verimden memnun olmadı.
Siirt merkez ve ilçelerdeki köylerde fıstık hasadına başlandı. Fıstık üreticileri, fıstığın verimin geçen yıla oranla düştüğünü, aşırı sıcaklardan dolayı fıstıkların yandığını belirtti. Bağ ve bahçelerde fıstık hasadına başlayan üreticiler, fıstık hasadının verimsiz oluşunu geçen yıl yeterli yağışın olmamasından kaynaklandığını dile getirdi.
'FISTIK FİYATI BU YIL ARTABİLİR'
Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl üreticiler, istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, "Kışın istenilen kar ve yağmur yağmadı. Bunanla beraber bu yaz ciddi kurak geçti. Fıstıklar dallarına yandı ve verimi düşerek çatlak oranında ciddi bir azalma meydana geldi. Bu yıl Siirt fıstığının fiyatı artabilir" dedi.
'ÜRÜN KALİTESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ VAR'
Kent merkezine10 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyada Amerika ve İran dışında Siirt'te bulunan Fıstık İşleme Tesisi'ne getirilen fıstıkların kalitesinin düştüğü görülürken, aşırı sıcaklardan ötürü fıstık kabuklarında lekelenmenin oluştuğu, fıstık çatlama oranında büyük bir düşüş yaşandı. Siirt Fıstık İşletme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avcı, "Geçen yıl Siirt'te ürün kapasitesi fena değildi. Ancak şu an çerezlik olarak yaptığımız fıstıklarda kalitenin düştüğünü söyleyebiliriz. Geçen yıl kurutulmuş ve tuzlanmış olarak 13-14 bin ton civarından ürün elde ettik. Bu sene bu rakamı bekliyoruz. Fakat ürün kalitesinde çok büyük bir düşüş var. Bu yıl bunun da nedeni kışın yağışların çok az olması yaz mevsimin ise kurak geçmesidir. Özellikle Ramazan bayramı sonra sürecinde sıcakların aniden bastırması ile beraber fıstıklarda müthiş bir ürün kaybı oluştu. Fıstık açısından kötü bir sezon oldu bu yıl" diye konuştu.
KANSER HASTALARIN FISTIK TÜKETMESİ İÇİN ÖZEL CİHAZ GETİRİLDİ
Kanser tedavisi gören hastaların fıstık tüketmesi için tesise özel bir cihaz getirdiklerini anlatan Avcı, şunları söyledi:
"Mevcut işletmemiz şu anda dünyanın en modern işletmesi konumundadır. Bizim buradaki işletmemiz gibi sadece Amerika ve İran'da mevcuttur. Ağır enfeksiyon riski taşıyan hastalarımızında fıstık tüketmeleri için sitelisazyon ünitesi kurduk. Bu ünite sayesinde fıstık içerisinde bulunan bakterilerden refüze edilerek fıstık üretmek ve hastalarımıza suna bilmekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi Siirt'te fıstık hasadı üreticileri memnun etmedi

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