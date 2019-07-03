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Silifke’de böğürtlen hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde böğürtlen hasadına başlandı.

Silifke’de böğürtlen hasadı başladı

Erol OKUR- Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde böğürtlen hasadına başlandı. İlçede çiftçinin gelirini arttırmak amacıyla alternatif ürün olarak değerlendirilen böğürtlen Antalya, İstanbul, Tekirdağ, Kayseri gibi illere gönderiliyor.
Silifke'de yaklaşık 185 dönüm arazide üretimi yapılan böğürtlen rekoltesi 2018 yılında 274,5 ton olurken, üretim değeri 1 milyon 784 bin 250 TL oldu. 2019 yılı için üretimin yaklaşık 200 dönüm arazide 350 ton civarında olması bekleniyor. Böğürtlenin kase fiyatı bahçede 8 liradan alıcı buluyor. 2002 yılında ilk defa üretimi başlayan böğürtlenin, çileğe alternatif bir ürün olduğunu belirten çiftçi Fatih Güngör, ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaya başladığını vurgulayarak, üretici sayısının artmasını beklediğini söyledi.
Küresel ısınmanın birçok meyvede olduğu gibi böğürtleni de etkilediğini ifade eden Güngör, "Böğürtlenler bu sene normal hasat zamanından 15 gün daha geç başladı. Bunun sebebi fidanların görmesi gereken kış ayları şartlarını yaşamaması, bu durumun da başlıca sebeplerinden birisinin küresel ısınma olduğunu düşünüyorum. Öte yandan böğürtlen hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ederken, ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor" dedi.
Böğürtleni ilk defa 2002 yılında Antalya’dan getirdiği fidelerle 5 dönümlük bir arazide üretmeye başladığını belirten Güngör, “Böğürtleni ilk ektiğimde birçok üretici bu ürün burada tutmaz demişlerdi. Ancak çileğe alternatif ürün olarak getirdiğimiz bu ürün ilçede zaman içerisinde rağbet görmeye başlayıp üretim alanı da arttı. Böğürtlenin üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün oldu. Böğürtlen ilçenin iklimine iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta, şarap ve kozmetik ürün gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor" diye konuştu.
ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN
Güngör, böğürtlenin narin bir meyve türü olması nedeni ile özellikle hasatta kadın işçileri çalıştırdıklarını kaydederken 2 çocuk annesi Şefika Çetin de böğürtlenin çok zahmet gerektirmeyen bir meyve olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Biz yaz sezonunda önce çilek daha sonra böğürtlen toplayarak ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Böğürtlen toplaması dikkat isteyen bir meyve, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sabah 5.30 ila 10.30 arasında çalışıyoruz, çalışma koşullarından memnunuz."

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Silifke’de böğürtlen hasadı başladıSilifke’de böğürtlen hasadı başladıSilifke’de böğürtlen hasadı başladıSilifke’de böğürtlen hasadı başladı

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