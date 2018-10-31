Silifke'de muz hasadı başladı

Erol OKUR SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde muz hasadı başladı. Üreticiden kilogram fiyatı 3 TL'den alınan muz, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Muz üreticisi İsmail Gürses, Silifke'deki ilk muz üretiminin 5 yıl önce yapıldığını söyledi. Seraların yanına yapılan işleme ve saratma tesisleri ile Türkiye'nin her tarafına kaliteli muz gönderdiklerini belirten Gürses, Çiftçimiz; çilekten, limondan, kayısıdan ve tüm ürünlerden kazancının çok daha fazlasını muzdan elde etti, gelirini yükseltti. 5 dönüm ile başladığımız Silifke'deki muz maceramız, şu anda 3 bin dönüm sera ile doruğa çıktı. Yıllık 24 bin kilogram hasatla, yurtdışına verdiğimiz dövizlerin cebimizde kalmasını sağladık. Muz tüm çiftçilerimizi memnun etti ve daha fazla muz dikmek için çaba sarf etmemizi sağladı dedi. Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da, ilçedeki toplam 3 bin 500 dönüm muz serasında yaklaşık 25 bin ton muz üretimi yapıldığını aktardı.
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