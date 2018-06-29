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"Silikon Vadisi"ni bıraktı, köyünde girişimci oldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Amerika'nın Güney Kaliforniya eyaletindeki "Silikon Vadisi"nde 10 yıl EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, 3 yıl önce geri döndüğü köyünde KOSGEB'den aldığı destekle iş kurdu - Kurduğu atölyesinde, telefondan kontrol edilebilen "Kombimaster" adını verdiği akıllı oda termostatı geliştiren Yalçın, ürününü piyasaya sürdü - Girişimci Sezer Yalçın: - "KOSGEB'in destekleri işletme kurmamda bana büyük bir motivasyon oldu"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Amerika'nın Güney Kaliforniya eyaletindeki "Silikon Vadisi"nde 10 yıl kalarak EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, KOSGEB'den aldığı destekle kendi köyünde girişimci oldu.

Üç yıl önce Amerika'dan Türkiye'ye dönerek Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyüne yerleşen 40 yaşındaki Yalçın, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde geliştirdiği uygulama sayesinde internet aracılığıyla telefondan kontrol edilebilen "Kombimaster" adını verdiği akıllı oda termostatı üretti.

Ürünü piyasaya da sürülen Yalçın, teknolojik ürünlerinin AR-GE'sini yapmak, insan hayatını kolaylaştırıcı ürünler üretmek ve yazılımlar geliştirmek için çaba gösteriyor.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra bilgisayar yazılım ve internet hizmetleri alanında çalışmaya başladığını söyledi.

İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra 2001'den sonra ABD'ye gittiğini belirten Yalçın, aldığı iş vizesiyle Silikon Vadisi'nde 10 yıl EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda yazılım geliştirme uzmanı olarak çalıştığını ifade etti.

Vatan sevgisinden dolayı Türkiye'ye döndüğünü vurgulayan Yalçın, işletme kurmak isteyenlere destek verdiğini duyması üzerine KOSGEB'e başvuruda bulunduğunu aktardı.

- "Girişimcilik kolay bir iş değil"

KOSGEB'in verdiği girişimcilik desteğiyle yeniden iş dünyasında yerini aldığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"KOSGEB'in desteklerinden haberim oldu ve bana büyük bir motivasyon oldu işletme kurmamda. Girişimcilik kolay bir iş değil ancak KOSGEB destekleri biraz daha insanları motive edici şeyler sundu. Şu an da yazılım ve donanım bazlı ürün üretme kapasitem var. KOSGEB'ten çok memnunum ve KOSGEB'in olması benim burada işletme açmamda epey bir etkili ve pozitif yönde destek sağladı. Girişimcilik basit bir şey değil. Bir işletme açınca otomatikman gelir gelmediği için KOSGEB'in böyle bir destek vermesi benim karar vermemde ve bu işe girişmemde epey faydalı oldu."

Yalçın, girişimcilik desteğiyle akıllı oda termostatını geliştirdiğini aktardı.

Piyasaya da sürülen ürünün internet kumandalı, kendi kendine istenen saatlerde evin sıcaklığını istenen sıcaklığa getirebilen, cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilen bir cihaz olduğunu aktaran Yalçın, "Doğalgaz ve kombisi olan şehirlerde özellikle kombilere uyumlu bir cihaz. Bu hem insanlara kolaylık sağlıyor hem de tasarruf sağlıyor. Kullanılmadığı zaman kombinin kapatılması otomatik olarak yapılıyor. Buna benzer cihazlar var fakat ben biraz daha faydalı ve yerli bir ürün geliştirdim. Tamamen tasarımı ve yazılımı bana ait olan bir ürün. Bu ürüne başka entegreler yapılarak fabrikalardaki otomasyon sistemleri dahil bir sürü şeyi kontrol edebilme yetkisi getiriyor." diye konuştu.

KOSGEB'in yeni açılan işletmelere verdiği girişimcilik desteğinin insanları motive ettiğini vurgulayan Yalçın, her bir girişimci adayının iş fikrini planlayarak başvuru yapması önerisinde bulundu.

Yalçın, katma değeri yüksek hem millete hem de Türkiye'nin genel ithalat ve ihracatına faydalı ürünler yapmayı planladığını bildirdi.

- "Köyün su problemini de akıllı sistem ile çözdüm"

Köyünde yıllardır su problemi yaşandığını öğrendiğini ifade eden Yalçın, teknolojik cihazlar kullanarak yaptığı yazılım sayesinde 2 yıldır köyde su konusunda sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

Var olan sistemi değiştirerek yeni bir sistemle su sorunun kısa süre çözüldüğünü anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Depodaki su durumunu kablosuz haberleşme kullanmadan, pompanın olduğu yerden ölçebilen bir yazılım geliştirdim. Pompa tam otomatik olarak 2 yıldır çalışıyor ve sorun yaşanmadı. Önceki sistemde yapılan masraflarda kalmadı. Ayrıca yaptığım yazılım sayesinde pompa gündüz köyün su ihtiyacını karşılayacak düzeyde çalışırken, gece elektrik faturası daha ucuz olduğundan dolayı dolum için yüksek hızda çalışıyor. Bu da köyümüze elektrik tasarrufu sağlıyor. Muhtarımız da köylümüzde bundan çok memnun. Elimdeki imkanları kullanarak köyüme fayda sağlamam beni de çok mutlu etti."

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Silikon Vadisi yazılım

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