"Silikon Vadisi"ni bıraktı, köyünde girişimci oldu

Vatan sevgisinden dolayı Türkiye'ye döndüğünü vurgulayan Yalçın, işletme kurmak isteyenlere destek verdiğini duyması üzerine KOSGEB'e başvuruda bulunduğunu aktardı.

- "Girişimcilik kolay bir iş değil"

KOSGEB'in verdiği girişimcilik desteğiyle yeniden iş dünyasında yerini aldığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"KOSGEB'in desteklerinden haberim oldu ve bana büyük bir motivasyon oldu işletme kurmamda. Girişimcilik kolay bir iş değil ancak KOSGEB destekleri biraz daha insanları motive edici şeyler sundu. Şu an da yazılım ve donanım bazlı ürün üretme kapasitem var. KOSGEB'ten çok memnunum ve KOSGEB'in olması benim burada işletme açmamda epey bir etkili ve pozitif yönde destek sağladı. Girişimcilik basit bir şey değil. Bir işletme açınca otomatikman gelir gelmediği için KOSGEB'in böyle bir destek vermesi benim karar vermemde ve bu işe girişmemde epey faydalı oldu."

Yalçın, girişimcilik desteğiyle akıllı oda termostatını geliştirdiğini aktardı.

Piyasaya da sürülen ürünün internet kumandalı, kendi kendine istenen saatlerde evin sıcaklığını istenen sıcaklığa getirebilen, cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilen bir cihaz olduğunu aktaran Yalçın, "Doğalgaz ve kombisi olan şehirlerde özellikle kombilere uyumlu bir cihaz. Bu hem insanlara kolaylık sağlıyor hem de tasarruf sağlıyor. Kullanılmadığı zaman kombinin kapatılması otomatik olarak yapılıyor. Buna benzer cihazlar var fakat ben biraz daha faydalı ve yerli bir ürün geliştirdim. Tamamen tasarımı ve yazılımı bana ait olan bir ürün. Bu ürüne başka entegreler yapılarak fabrikalardaki otomasyon sistemleri dahil bir sürü şeyi kontrol edebilme yetkisi getiriyor." diye konuştu.