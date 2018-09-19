Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Prof. Dr. Köksel, "Silo özellikle buğday depolaması için önem taşıyor. Buğday eskiden daha ilkel koşullarda depolanıyordu. Arazide toprak üzerine yığılan buğdayın üzerine saman ve naylon örtü örttükten sonra bir toprak tabakası ile kaplama şeklinde ilkel depolama şekilleri de vardı. Bu tür depolamalarda kayıplar oluyordu. Son yıllarda gelişen silo ağı sayesinde bu kayıplar yüzde 10 azaldı. Un siloları ile kalite standardına göre un karışımları yapılabiliyor. Bu da ihraç ürünlerinde katma değerin artırılmasını sağlıyor" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) öncülüğünde yürütülen lisanslı depoculuk uygulamasının Türkiye'de son yıllarda önemli gelişmeler gösterdiğini belirten Prof. Dr. Köksel, ayrıca silo imalat sektörünün de en son teknolojiye sahip silolar üreterek ülke ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışında da silolar kurduğunu dile getirdi.

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE son yıllarda dünyada önemli sayıda ülkeye un ihraç ediyor. 5 yılda un ihraç edilen ülke sayısı 160'a çıktı. Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, özellikle gelişen silo ağı sayesinde buğday ve undaki kayıpların en az yüzde 10 azaldığını ve katma değerinin arttığını söyledi.

"YURT DIŞINDAN 2,5 MİLYON TON BUĞDAY ALIYORUZ"

Türkiye'nin buğdayın anavatanı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Köksel, "Aslında buğday üretiminde Türkiye kendine yetiyor. Ama ihracatımız artınca dışarıdan buğday alarak yapmaya başladık. Şu anda 2,5 milyon ton buğday alıyoruz. 2016'da satılan un sadece 3,5 milyon tondur. Dışarıdan aldığımız buğdayı kendi buğdayımızla karıştırarak, un yapıp onu da dünyanın farklı ülkelerine satıyoruz. 5 yılda un ihraç edilen ülke sayısı 160'a çıktı" ifadelerini kullandı.

2018'İN İLK 5 AYINDA 1 MİLYON 342 BİN TON UN İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik ise, Türkiye'nin 2017 yılında 3 milyon 489 bin ton, 2018 yılının ilk 5 ayında ise 1 milyon 342 bin ton buğday unu ihracatı yaptığını söyledi. Menlik," Silo uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlaması, bir yandan üreticinin elindeki tahılın daha iyi değerlenmesini sağlarken diğer yandan kötü depolama koşullarını önleyerek ürünün zayi olmasını engelliyor. Böylece Türkiye'de üretilen buğday daha yüksek oranlarda kaliteli una dönüştürüp, ihraç ediliyor" dedi.

