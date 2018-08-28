"Silvan Projesi ile en az 300 bin kişi iş, aş sahibi olacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Projesi'nin en az 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Vali Güzeloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda üretici birlikleri temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, üretici birliklerini alnının teriyle geçimini sağlayarak bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve gıda ürünlerinin temin edilmesinde katkı sağladıklarını kaydetti.

Diyarbakır'ın stratejik bir sektör olan tarımda Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olduğunu ifade eden Güzeloğlu, "Diyarbakır'da bitkisel ve hayvansal üretimden 7,3 milyar liralık bir gelir elde edilmekte. Bu yıl Diyarbakır'da 1 milyon 130 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildi, 427 bin dekarlık alanda, 217 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz. Mercimek üretiminde Türkiye birincisiyiz." dedi.

Türkiye'nin en fazla ipek böceği üreten kentin Diyarbakır olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvan sayısında yüzde 112'lik artış oldu, büyükbaş hayvan sayısı 550 bine ulaştı. Küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 805 bin civarındadır. Küçükbaşta da 2002 yılı baz alındığında yüzde 92'lik bir artış var. Mandada Türkiye'de ikinci sıradayız. Sofralık üzümde altıncı sıradayız. Bütün bu verileri daha iyiye ve ileriye taşımak ve kaliteye bağlı bir üretim yoğunluğuna da ulaşmak hedefimizdir."