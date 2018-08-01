FİNANS

"Şimdi atak sırası kongre turizminde"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen her turist ortalama 636 dolar harcadı. 2023'te turist başına bin dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde atakla yakalayacağız. Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek. Şimdi atak sırası kongre turizmindedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen her turist ortalama 636 dolar harcadı. 2023'te turist başına bin dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde atakla yakalayacağız. Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek. Şimdi atak sırası kongre turizmindedir." ifadelerini kullandı.

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve vakfın iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) başkanlığını da yürüten Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 30 artışla 16 milyona ulaştığını bildirdi.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turist sayısının yanı sıra Türkiye'nin turizm geliri de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar doları aştı. Türkiye, turist sayısında anlamlı bir başarıya imza atmıştır. Türk turizmcisi, kararlı ve rekabetçi bir tarzda hareket etmiş, muhteşem bir coğrafyayı, mükemmel bir hizmetle birleştirerek misafirlerine güven dolu bir tatil yaşatmıştır. Bu başarı, istikrarla turizme yatırım yapan müteşebbislerimizin başarısıdır. Bu başarının alkışlanması, daha da büyümesini sağlayacaktır. İnanıyorum ki, bu ivmeyi koruduğumuz sürece, turizm Türkiye'nin kritik bir döviz kaynağı ve cari açığın önemli bir ilacı olacaktır. Yakalanan bu başarı, çalışma azmimizi daha da artırmalı. Turistlerin kişi başı 636 dolar olan ortalama harcamasını çok daha üst seviyelere çekmeliyiz. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Geliri artırıcı çalışmalar noktasında kongre turizmi öncü olacaktır."

İş dünyasının geleceğe dair planlarının en önemli göstergelerinden birinin kongre turizmi olduğunu vurgulayan Avdagiç, kongre turizmi endüstrisinin uzun vadeli planlamalar gerektirdiğinden olumlu gelişmelerin istatistiklere yansımasının önümüzdeki süreçte görüleceğini belirtti.

Avdagiç, "İnanıyoruz ki İstanbul, iş dünyası ve turizm örgütlerinin güç birliği ile dünya kongre destinasyonları sıralamasında ilk 10'daki yerini önümüzdeki birkaç yıl içinde yeniden alacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yapılacak uluslararası kongrelere dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu yıl Uluslararası Haritacılar Federasyonu Dünya Kongresi'ne 2 bin 320, Uluslararası Girişimcilik Kongresi'ne ise 3 bin 800 kongre delegesi katıldı. 2019 ve 2020'ye bakınca Bahçe Bitkileri Kongresi’ne 4 bin, Gastroentoroloji Kongresi'ne (GASTRO 2019) 6 bin, Perinatal Tıp Kongresi’ne (WCPM) 3 bin 200, Uluslararası Coğrafya Kongresi'ne ise (IGU) 2 bin 900 delege bekleniyor. Öncü işaretler bize söylüyor ki, bu yıl tatil için Türkiye'ye gelecek birçok yabancı misafirimiz, sonraki yıllarda kongre turizmine de olumlu etkilerde bulunacaktır. Kongrelerin hazırlık süreçlerinin ve programlarının en az birkaç yıl önceden yapıldığını düşünürsek, olumlu etkileri 2023'e kadar yayılacak bir sürece giriyoruz."

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

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