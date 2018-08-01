"Şimdi atak sırası kongre turizminde"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen her turist ortalama 636 dolar harcadı. 2023'te turist başına bin dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde atakla yakalayacağız. Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek. Şimdi atak sırası kongre turizmindedir." ifadelerini kullandı.

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve vakfın iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) başkanlığını da yürüten Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 30 artışla 16 milyona ulaştığını bildirdi.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turist sayısının yanı sıra Türkiye'nin turizm geliri de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar doları aştı. Türkiye, turist sayısında anlamlı bir başarıya imza atmıştır. Türk turizmcisi, kararlı ve rekabetçi bir tarzda hareket etmiş, muhteşem bir coğrafyayı, mükemmel bir hizmetle birleştirerek misafirlerine güven dolu bir tatil yaşatmıştır. Bu başarı, istikrarla turizme yatırım yapan müteşebbislerimizin başarısıdır. Bu başarının alkışlanması, daha da büyümesini sağlayacaktır. İnanıyorum ki, bu ivmeyi koruduğumuz sürece, turizm Türkiye'nin kritik bir döviz kaynağı ve cari açığın önemli bir ilacı olacaktır. Yakalanan bu başarı, çalışma azmimizi daha da artırmalı. Turistlerin kişi başı 636 dolar olan ortalama harcamasını çok daha üst seviyelere çekmeliyiz. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Geliri artırıcı çalışmalar noktasında kongre turizmi öncü olacaktır."