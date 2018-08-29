"Şimdi daha da rekabetçiyiz, ihracatımız artacak"

"Dikiş ipliğimiz, kumaşımızın kalitesi, kumaş üzerinde yaptığımız uygulamalar Çin'deki gibi değil, daha özenli üretiyoruz. Aslına bakarsanız birçok ülkede daha kaliteli mal üretip markalaşma yolundayız. Birkaç markamız olursa işler daha güzel gidecek. İhracata her zaman için daha fazla makineye ihtiyacımız var. Daha fazla makine, daha fazla üretim demek. Girdi maliyetlerinin düşmesi demek."

SİNAN BALCIKOCA - Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneğinin (DOSABSİAD) Başkanı İbrahim Öztürk, döviz kurundaki artışa ilişkin, "Önceden rekabetçiydik, şimdi daha da rekabetçiyiz. Fiyattan dolayı satış yapamadığımız yerlere şu anda satmaya başladık. Türkiye'nin ihracatı artacak. 2018 yılı içinde ve 2019'da kurlar böyle giderse fırlama yaşayacağız." dedi.

Sanayicinin her daim kendisine pazar aradığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Sanayici, fiyatlarını tutturamadığı pazarların kapısını tekrardan çalsa, zaten elindeki kapasitenin en az yüzde 25'i kadar daha fazla mal satacağı anlamına geliyor. Yani bizim mal satacağımız yerler çoktan hazır. Satamıyorsak fiyattan dolayıdır. Kalitemiz her zaman aranan kalitedir. Önceden rekabetçiydik, şimdi daha da rekabetçiyiz. Fiyattan dolayı satış yapamadığımız yerlere şu anda satmaya başladık. Türkiye'nin ihracatı artacak. 2018 yılı içinde ve 2019'da kurlar böyle giderse fırlama yaşayacağız. Yani büyüme beklentinin üzerine çıkacak. Eğer ki bu gelen paralar yatırıma dönüştürülürse göreceksiniz ki büyüme de yükselecek. Bütün iş üretmekte ve üreticinin desteklenmesinde."

- Sıfır faizli kredi talebi

Öztürk, iş dünyasını finansman anlamda rahatlatmak için ihracat yapan firmaların üretim kapasitelerini yükseltecekleri makine ve teçhizat satın almasında kullanılmak üzere sıfır faizli kredi istediklerini anlattı.