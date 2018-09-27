NEW YORK (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı.” dedi.

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılan Pekcan, “İş Dünyasında Kadınlar” başlıklı oturumda, Dünya Bankası Kadın Girişimciler Finansman Programı Başkanı Priya Basu’nun sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır müttefik olduğuna dikkati çeken Pekcan, buna karşın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için daha önce hiç denenmemiş birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.

Amerikalı teknoloji firmalarını Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet eden Pekcan, şunları kaydetti:

“ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı”