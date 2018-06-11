FİNANS

Şimşek: 2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir" dedi.

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir" dedi.
Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin açıklamasında şöyle dedi:
"TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti.
"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleşti.
"Bu gerçekleşme ile 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı.
"2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir.
"Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1.2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.
"Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37.8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir.
"Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz. 2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.
"Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız."

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