FİNANS

Şimşek'ten veda mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun" - "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz"

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz." ifadesini kullandı.

Şimşek Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü bakanlık görevinin sona erdiğini ifade ederek, aslolanın aziz millete hizmet, kişilerin geçici olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye hizmet etme ve babasının vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şimşek, siyasette ilk göz ağrısı diye tanımladığı Gaziantep'e, baba ocağı Batman’daki hemşehrilerine ve millete, verdikleri destek için teşekkür etti.

Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride 'bir hoş sada' bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız." şeklinde veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomiden sorumlu Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek veda

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