FİNANS

Sınai mülkiyet verileri

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT'e nisan ayı itibarıyla 37 bin 935'i yerli olmak üzere toplam 42 bin 345 marka başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) nisan ayı itibarıyla 37 bin 935'i yerli olmak üzere toplam 42 bin 345 marka başvurusu yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sınai mülkiyet verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, TÜRKPATENT'e yapılan patent başvuru sayısı nisan sonu itibarıyla bin 827’si yerli, 3 bin 291'i yabancı olmak üzere 5 bin 118 oldu.

Söz konusu dönemde kuruma 37 bin 935’i yerli olmak üzere toplam 42 bin 345 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 89,6 oldu.

Nisanda geçen yıla kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 8,1, yerli patent başvuruları ise yüzde 13,5 artış gösterdi.

Bu dönemde 962'si yerli olmak üzere 988 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvurusu oranı da yüzde 97,4 olarak belirlendi.

Nisanda 13 bin 319’u yerli, 409'u yabancı, bin 891'i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 15 bin 619 tasarım başvurusu gerçekleşti. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 85,3 olarak kayıtlara geçti.

- Tescil sayıları

Nisan itibarıyla tescil sayıları markada 26 bin 16'sı yerli olmak üzere toplam 27 bin 888, patentte 800'ü yerli olmak üzere toplam 4 bin 615, faydalı modelde 160'ı yerli olmak üzere toplam 181, tasarımda 14 bin 509'u yerli olmak üzere toplam 16 bin 540 olarak kaydedildi.

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