FİNANS

Sinbo, ileri teknolojili otomasyon sistemlerini TEKNOFEST'te sergiledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman: - "Sinbo'nun bu festivale katılmasındaki en büyük amaç gençlere teknolojiyi aşılamaktı. Çünkü ülkenin kalkınması da gelecek de teknolojiden geçiyor. Gençlerin ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık"

İSTANBUL (AA) - Sinbo, ileri teknolojiye sahip otomasyon sistemlerini TEKNOFEST İstanbul'da katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün sona erecek.

Sinbo'dan yapılan açıklamaya göre, geçmişten gelen bilgi ve birikimin bir çatı altında toplanması ile endüstriyel otomasyon alanında çözüm sunmayı hedefleyen Sinbo Automation, dört gün boyunca festivalde yerini aldı.

Etkinlik boyunca ziyaretçilere, geleceğin yeni nesil teknolojisiyle üretilen otomasyon sistemleri tanıtılırken, özellikle gençlere yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin önemi anlatıldı.

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- "Gençlere teknolojiyi aşılamayı hedefledik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman, dört gün boyunca çok güzel bir festival geçirdiklerini belirterek, "Sinbo'nun bu festivale katılmasındaki en büyük amaç gençlere teknolojiyi aşılamaktı. Çünkü ülkenin kalkınması da gelecek de teknolojiden geçiyor. Gençlerin ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Sinbo'nun otomasyon sistemlerinde çok iddialı olduğunu aktaran Kahraman, şirketin teknolojisini kendilerinin ürettiğini ve dünya ile yarışacak kapasiteye sahip olduklarını bildirdi.

Kahraman, özel üretim makinalar, tam otomatik özel hat çözümleri, robot destekli hat çözümleri, otomatik kontrollü vidalama sistemleri, kutulama, palete dizme ve depolama sistemleri, pres ve enjeksiyon besleme hatları gibi alanlarda üretim yaptıklarını anlattı.

Dünyada gelişmiş ülkelerin çok küçük yaşlarda fabrikaları gezdirdiğini anımsatan Kahraman, bu açıdan festivalin fazlasıyla yararlı olduğunu, etkinliğe gençlerin yüksek düzeyde ilgi gösterdiğini bildirdi.

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Sinbo TEKNOFEST İSTANBUL

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