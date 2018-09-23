Sinbo, ileri teknolojili otomasyon sistemlerini TEKNOFEST'te sergiledi

İSTANBUL (AA) - Sinbo, ileri teknolojiye sahip otomasyon sistemlerini TEKNOFEST İstanbul'da katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün sona erecek.

Sinbo'dan yapılan açıklamaya göre, geçmişten gelen bilgi ve birikimin bir çatı altında toplanması ile endüstriyel otomasyon alanında çözüm sunmayı hedefleyen Sinbo Automation, dört gün boyunca festivalde yerini aldı.

Etkinlik boyunca ziyaretçilere, geleceğin yeni nesil teknolojisiyle üretilen otomasyon sistemleri tanıtılırken, özellikle gençlere yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin önemi anlatıldı.

\

- "Gençlere teknolojiyi aşılamayı hedefledik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Sinbo Automation Başkanı Muhammed Kahraman, dört gün boyunca çok güzel bir festival geçirdiklerini belirterek, "Sinbo'nun bu festivale katılmasındaki en büyük amaç gençlere teknolojiyi aşılamaktı. Çünkü ülkenin kalkınması da gelecek de teknolojiden geçiyor. Gençlerin ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık." ifadelerini kullandı.