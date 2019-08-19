Sındırgı kornişonu üreticisinin hasat telaşı

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turşuluk salatalık olarak bilinen kornişonun rekoltesinde son dönemde yapılan sulama göletleriyle kaydedilen artış, üreticileri memnun etti.

İlçede son yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından yapılan göletler sayesinde sulama imkanları yaygınlaştı. Bu da pek çok çiftinin sulu tarıma yönelmesini sağladı.

Sındırgı merkez ve kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede, Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticileri, 3-4 ay sürecek hasat telaşı sardı.

İklim koşullarının da etkisiyle verimi yüksek, kaliteli kornişonlar elde eden çiftçilerin turşu fabrikalarına sattığı ürünler, Avrupa ve Arap ülkeleri ile Rusya ve Avustralya'ya ihraç ediliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kornişonun küçük olanlarının büyüklerinden daha değerli olduğunu söyledi.

İlçe merkezi ve söz konusu kırsal mahallelerde halkın geçimini bu işten sağladığını belirten Yavaş, "Şu anda rekoltede Türkiye birincisiyiz. Burada yıllık 70 bin ton salatalık üretimi yapılıyor. Yaklaşık 3 ay süren kornişon hasadı, şehir merkezine göre rakımı yüksek olan yerlerimizde 4 aya kadar çıkıyor. Günlük olarak burada kurulan bine yakın elek var. Bu eleklerde üreticiler kornişonları tasnif ediyor." dedi.