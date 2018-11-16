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"Sinekle mücadele" Hataylı narenciye üreticilerini mutlu etti

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Akdeniz meyve sineği tehdidinin devlet-üretici iş birliğiyle çok büyük ölçüde önlendiği Hatay'da, bu yıl ürün kalitesi ve rekoltenin iyi olması narenciye üreticilerini sevindirdi - Dörtyol Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer: - "Toplu halde sinek tuzakları kuruldu, çiftçi bilinçlendirildi. Tüm kurumların iş birliğinde zararı minimum seviyeye getirdik" - Narenciye üreticisi ve ziraat mühendisi Ömer Peker: - "Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu bu sezon öncesinde geçmiş yıllara göre daha da artınca üreticiler olarak büyük kaygı duymuştuk ama etkin ve zamanında mücadeleyle bu durumu atlattık"

ERDAL TÜRKOĞLU - Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Hatay'da, Akdeniz meyve sineği tehdidinin devlet-üretici iş birliğiyle büyük ölçüde önlenmesi ürün kalitesi ve rekolteye olumlu yansıdı.

Yaklaşık 250 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon tonluk narenciyenin yetiştirildiği Hatay'da, bu yıl ürünleri tehdit eden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için iş birliği yapan kurum, kuruluş ve üreticiler, soruna erken müdahalede bulundu.

Narenciye üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Dörtyol ilçesinde mandalina hasadına devam edilirken, üreticiler ürünlerin kalitesinden ve ağaçların veriminden memnun.

Dörtyol Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer, AA muhabirine, Dörtyol'un narenciye üretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İlçede büyük oranda mandalina üretildiğini anlatan Seçer, "Dörtyol'da 600 bin ton civarında narenciye üretilmekte. Bunun yüzde 70'i satsuma mandalinası. Bu mandalinanın büyük çoğunluğu ihraç ediliyor. Başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve kısmen de Irak'a gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Seçer, geçmiş yıllarda üreticilerin Akdeniz meyve sineği nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını, bu yıl ise erken alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Geçen yıl kış aylarının sıcak geçmesinin bu zararlının artmasına neden olduğunu anımsatan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu durum da üreticilerimizi oldukça tedirgin etti. Bununla mücadele edebilmek için yoğun bir gayretimiz oldu. Kaymakamlık, Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile üreticiler koordineli olarak çalıştı. Toplu halde sinek tuzakları kuruldu, çiftçi bilinçlendirildi. Tüm kurumların iş birliğinde zararı minimum seviyeye getirebildik. Şu an ağaçlarımızın verimi iyi. Zararlı etkisi olmadığı için de kalite de iyi seviyede."

- Popülasyon artmasına rağmen başarı elde edildi

Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı da Akdeniz meyve sineğinin her yıl belirli aralıklarla görüldüğünü ancak geçen yılın ılık geçmesi nedeniyle popülasyonunda yüzde 100'e varan artışın olduğunu bildirdi.

Bu durumun ürünlere zarar vermemesi için erken önlem kararı aldıklarını belirten Kıymacı, "Bu kapsamda üreticilerle, muhtarlarla görüşmeler yapıldı. Herkes bilinçlendirildi. Ardından üreticilerin tamamıyla birlikte tuzaklama kuruldu. Bir süre bunu takip ettik ve başarıya ulaştık. Aynı anda ve zamanında yapılan tuzaklı mücadeleyle sineği yenmede başarı sağlanmış oldu." diye konuştu.

Narenciye üreticisi ve ziraat mühendisi Ömer Peker ise sezon öncesi sinekle ilgili ciddi endişeleri olduğunu kaydetti.

Bu sineğin narenciye üretimine zarar verecek ana etkenlerden biri olduğunu aktaran Peker, şöyle konuştu:

"Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu bu sezon öncesinde geçmiş yıllara göre daha da artınca üreticiler olarak büyük kaygı duymuştuk ama etkin ve zamanında mücadeleyle bu durumu atlattık. Haziran ve temmuz aylarında yapılan tespit çalışmalarından sonra devlet ve üretici iş birliğiyle topyekün mücadeleye başlandı. Bütün turunçgil üreticileri üzerine düşen görevi yaptı. Bu sayede de zararlının üstesinden gelindi."

Peker, şu an ağaç veriminden ve ürün kalitesinden memnun olduklarının altını çizerek, mandalinanın bahçede kilogramının 75 kuruştan satıldığını, bunun da istenilen seviyelere yakın olduğunu sözlerine ekledi.

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Akdeniz sineği dörtyol Hatay ihraacat mandalina

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