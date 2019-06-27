SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Son 5 yılda sinemalarda gösterilen yerli film sayısı yüzde 77,33 yükselirken, seyircilerinin yüzde 56'sı bu yapımları izledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde sinema ve tiyatro seyircisiyle salon sayıları önemli oranda arttı, seyircilerin yerli filmlere ilgisi dikkati çekti.

Sinema salonu sayısı, 2014'te 2 bin 170 iken, geçen yıl yüzde 31,7 artarak 2 bin 858'e çıktı. Bu dönemde Türkiye genelindeki sinema seyirci sayısı da yüzde 16,96 artışla 64 milyon 772 bin 380'e yükseldi.

Gösterilen yerli film sayısı 2014'ten 2018'e yüzde 77,33 artışla 30 bin 145'e, yabancı film sayısı 44,20 yükselişle, 35 bin 356'ya çıktı. Anılan dönemde, 116 bin 555'i yerli, 151 bin 271'i yabancı olmak üzere toplam 267 bin 826 film gösterildi.

Son 5 yılda, 168 milyon 590 bin 821 seyirci yerli, 132 milyon 451 bin 412 seyirci yabancı filmleri sinemada seyretti. Böylelikle 2014-2018 döneminde toplam 301 milyon 42 bin 233 sinema seyircisinin yüzde 56'sı yerli filmleri tercih etmiş oldu.