FİNANS

Sinemada "yerli filmler"in yıldızı parladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de 10 yılda sinema seyircisi sayısı yüzde 120 artışla 68,5 milyona çıkarken, izleyiciler en çok yerli filmleri tercih etti - Bu dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 167,3, yabancı film sayısı yüzde 46,1 arttı, yerli film izleyici sayısı yüzde 134,5 artışla 38 milyona yaklaştı - Tiyatro seyircisi sayısı ise 10 yılda yüzde 107,2 artışla 7 milyonu geçti

ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de 10 yılda sinema seyircisi sayısı yüzde 120 arttı, izleyicilerin tercihi ise yerli filmlerden yana oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ''Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2017'' verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 yılda sinema seyircisi ile salon sayıları önemli oranda artış gösterirken, Türk sineması pazarda üstünlük elde etti.

2008 yılında 31 milyon 132 bin 231 olan sinema seyircisi sayısı 2017 itibarıyla yüzde 120 artışla 68 milyon 482 bin 526'ya çıktı.

Aynı dönemde Türkiye genelinde sinema salonu sayısı yüzde 77,8 artışla 2 bin 692'ye ulaşırken, koltuk sayısı 212 bin 155'ten 328 bin 845'e yükseldi.

2008-2017 döneminde gösterilen film sayısı yüzde 82 artarak 32 bin 3'ten 58 bin 214'e çıktı. Bunun 25 bin 275'i yerli, 32 bin 939'u ise yabancı filmlerden oluştu. Yerli filmlerin sayısında bu dönemde yüzde 167,3'lük artış dikkati çekerken, yabancı film sayısındaki artış yüzde 46,1'i buldu.

- Yerli filme talep daha yüksek

Sinema severler en çok yerli filmleri tercih etti. Söz konusu dönemde yerli film izleyici sayısı yüzde 134,5 artışla 37 milyon 904 bin 91'e ulaştı. Bu dönemde yabancı film tercih edenlerin sayısı da yüzde 104,3 yükselerek 30 milyon 578 bin 435 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde sinema salonu sayısında 882 ile İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli sinema salonu bulunmayan iller olarak sıralandı.

Sahnelenen tiyatro oyunu ve seyirci sayısı açısından da son yıllarda yüksek artışlar kaydedildi.

2016-2017 sezonunda sahnelenen toplam eser sayısı, 2007-2008 sezonuna göre 4 kat artış göstererek, 2 bin 122'den 8 bin 948'e çıktı. Bu eserlerin 7 bin 638'i telif, bin 310'u çeviri eserlerden oluştu.

Aynı dönemler itibarıyla tiyatro seyircisi sayısı da yüzde 107,2 artarak, 3 milyon 380 bin 214'ten, 7 milyon 6 bin 410'a yükseldi.

Telif eserleri izleyenlerin sayısı yüzde 121,8 artarak, 5 milyon 470 bin 95 kişiye, çeviri eserleri izleyenlerin sayısı da yüzde 68,1 yükselerek 1 milyon 536 bin 315 kişiye çıktı.

Söz konusu dönemde tiyatro salonu sayısı da yüzde 283,8 artarak 783'e ulaştı.

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