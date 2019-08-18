Singapurlu ve Malezyalılara siyah incir tanıtılacak

"İklimsel sıkıntılar yaşamadığımız sürece önceki yıllardaki ihracat rakamına rahatlıkla ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Var olan pazarlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Uzak Doğu pazarına açılmak için çaba sarf ediyoruz. Yeni bir proje gerçekleştirdik, bununla ilgili destek de aldık. Önümüzdeki ekim ayında Malezya ve Singapur'da Bursa siyah incirinin tanıtılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Aynı şekilde Pekin Expo'da da 150 kilogram ürün götüreceğiz ve o coğrafyadaki insanlara tattıracağız."

İncirin Bursa üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Yazgan, şöyle devam etti:

- "Yemeği mi salatası mı yapılır?"

Yazgan, "Bursa siyahı"nın hem Malezya hem de Singapur için çok zor bir ürün olduğunu belirtti.

Bu ülkelerde incirin nasıl tüketileceğinin bilinmediğini anlatan Yazgan, "Nasıl yiyeceklerini bilmiyorlar. Bize 'Bunun siyahı mı daha iyi yeşili mi?' diye soruyorlar ayrıca 'Taze olarak mı tüketeceğiz?', 'Yemeği mi salatası mı yapılır?', 'Kabuğuyla mı yenilir?' gibi sorular soruyorlar." dedi.

Uzak Doğu'ya açılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Yemesini, tüketmesini bilmeyen bir topluma bu ürünümüzü tanıtmakla ilgili bir program gerçekleştireceğiz. 'İncir yiyerek yaşamınızı sürdürebilirsiniz çünkü içinde su, karbonhidrat, protein ve yağ vardır. Diğer meyvelerde bunu bulamazsınız. Bir elmayı yiyerek yaşamınızı sürdüremezsiniz ama bir incirle hayatınızı devam ettirebilirsiniz' dediğimizde insanlar şaşırıyor, 'Bu gerçekten böyle midir?' diye sorguluyorlar. Bu yönleriyle baktığımızda Uzak Doğu pazarı bizim için önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hedef."