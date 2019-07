Singapur'un Ankara Büyükelçisi Han, Mersin'de

Mersin Uluslararası Limanı'nın önemli bir kurum olduğuna değinen Seçer, "Mersin, Türkiye'nin ekonomik açıdan son derece önemli bir limanına sahip. Sadece ülkemizin değil bölgenin, Orta Doğu'nun, Kafkasların transit ticaret yapma imkanı bulduğu ender limanlardan biri." diye konuştu.

Seçer, limanı, coğrafyanın dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Liman işletmelerinin karşılaştıkları her türlü sorunda iş birliği içerisinde olacağımı, onların hizmetleri yaparken karşılaşacakları sorunların çözümünde her zaman yardımcı olacağımı göreve geldiğimde yöneticilerle paylaştım. Ben, Mersin'in kalkınmasını, ekonomik anlamda gelişmesini, dünyanın her tarafından yatırımcıların gelmesini ve tüm yatırımcılara güven vermek istiyorum. Doğaldır ki sermaye, rahat edeceği, huzur bulacağı ve kazanacağı bölgeleri sever. Tüm Singapurlu yatırımcılara da mesaj göndermek istiyorum. Kentimize yatırım yapsınlar, bunun karşılığını alırlar ve pişman olmazlar. Mersin son derece bereketli bir kenttir, çok yakın zamanda da sadece Türkiye'nin, bölgenin değil dünyanın parlayan yıldızı olacaktır."