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Singapur'un Ankara Büyükelçisi Han, Mersin'de

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han: - "Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'deki en büyük yatırımlarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz. Stratejik olarak kent seçimi de bize çok mutluluk veriyor" - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: - "Tüm Singapurlu yatırımcılara da mesaj göndermek istiyorum. Kentimize yatırım yapsınlar, bunun karşılığını alırlar ve pişman olmazlar. Mersin son derece bereketli bir kenttir"

MERSİN (AA) - Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Han, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin Singapur için önemli bir iş ortağı, Mersin'in de kendileri için çok değerli bir kent olduğunu söyledi.

Han, Singapur merkezli PSA International firmasının liman aracılığıyla Mersin'de iş yapmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) Türkiye'deki en büyük yatırımlarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz. Stratejik olarak kent seçimi de bize çok mutluluk veriyor." dedi.

Mersin'in ihracat ve ithalatın yanı sıra tarım alanında da önemli bir bölge olduğunun altını çizen Han, Singapur'dan daha fazla yatırımcının kente gelmesini beklediklerini belirtti.

Han, turizm açısından da Mersin'i önerebileceğini sözlerine ekledi.

- "Kentimize yatırım yapsınlar, bunun karşılığını alırlar ve pişman olmazlar"

Seçer de Mersin'in, Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak misafirlerinin izlenimlerinin de bu yönde olmasını dilediğini söyledi.

Mersin Uluslararası Limanı'nın önemli bir kurum olduğuna değinen Seçer, "Mersin, Türkiye'nin ekonomik açıdan son derece önemli bir limanına sahip. Sadece ülkemizin değil bölgenin, Orta Doğu'nun, Kafkasların transit ticaret yapma imkanı bulduğu ender limanlardan biri." diye konuştu.

Seçer, limanı, coğrafyanın dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Liman işletmelerinin karşılaştıkları her türlü sorunda iş birliği içerisinde olacağımı, onların hizmetleri yaparken karşılaşacakları sorunların çözümünde her zaman yardımcı olacağımı göreve geldiğimde yöneticilerle paylaştım. Ben, Mersin'in kalkınmasını, ekonomik anlamda gelişmesini, dünyanın her tarafından yatırımcıların gelmesini ve tüm yatırımcılara güven vermek istiyorum. Doğaldır ki sermaye, rahat edeceği, huzur bulacağı ve kazanacağı bölgeleri sever. Tüm Singapurlu yatırımcılara da mesaj göndermek istiyorum. Kentimize yatırım yapsınlar, bunun karşılığını alırlar ve pişman olmazlar. Mersin son derece bereketli bir kenttir, çok yakın zamanda da sadece Türkiye'nin, bölgenin değil dünyanın parlayan yıldızı olacaktır."

- Limanın trafik sorunu gündeme geldi

Limanın rahat çalışabilmesi ve trafiğin rahatlatılması konusunda iş birliğine hazır olduğunu daha önce ilettiğini aktaran Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak söz konusu bölgedeki imar değişikliği için ilk adımı attıklarını, MIP ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından da gerekli adımları atmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele ise MIP'in yatırım konularının yanı sıra çevresel sorumlulukları da olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Liman içerisinde ve dışarısında olan trafik sıkıntıları konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklerini bekliyoruz. Bu konu hakkında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. MIP olarak çözüm için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu sorunu çözmek sadece MIP için değil müşteriler ve ziyaretçiler için de çok önemli. Eğer biz dünyaya açılan bir kapıysak, bunu dünya standartlarındaki bir hizmetle karşılamalıyız. Bu değişim ve gelişimi ihracatın gelişmesi için de yapmak durumundayız."

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