Singapur'un Ankara Büyükelçisi Han, Mersin'de

MERSİN (AA) - Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Han, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin Singapur için önemli bir iş ortağı, Mersin'in de kendileri için çok değerli bir kent olduğunu söyledi.

Han, Singapur merkezli PSA International firmasının liman aracılığıyla Mersin'de iş yapmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) Türkiye'deki en büyük yatırımlarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz. Stratejik olarak kent seçimi de bize çok mutluluk veriyor." dedi.

Mersin'in ihracat ve ithalatın yanı sıra tarım alanında da önemli bir bölge olduğunun altını çizen Han, Singapur'dan daha fazla yatırımcının kente gelmesini beklediklerini belirtti.

Han, turizm açısından da Mersin'i önerebileceğini sözlerine ekledi.

- "Kentimize yatırım yapsınlar, bunun karşılığını alırlar ve pişman olmazlar"

Seçer de Mersin'in, Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak misafirlerinin izlenimlerinin de bu yönde olmasını dilediğini söyledi.