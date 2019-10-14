Sınırları kaldırılan tarlalardan ihracat yaptılar

Tarlayı kiralayan firmanın yetkilisi Fahrettin Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen meyveleri hem iç hem dış pazarda sattıklarını söyledi.

Aksakal, bu yıl meyve bahçesinden Çin'e kiraz ihracatının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada en büyük pazar Çin'dir. Çin, daha önce ABD'den kiraz alırken bu yıl aralarındaki problemler bize fırsat oluşturdu. Çin pazarını zorladık ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın da desteğiyle Çin pazarı açıldı. Biz de Türkiye'den Çin'e kiraz satmış olduk. Bu yıl satış miktarları çok büyük değil ama gelecek dönem için önemli bir kapı açıldı."

Çin'in başka meyveler de talep ettiğini anlatan Aksakal, bunları da gönderebilmek adına gerekli çalışmaların yapılması durumunda yaş meyvede ihracat pazarını büyütmeyi arzuladıklarını ifade etti.

- İstihdam katkısı

Aksakal, köylülerin sınırları kaldırarak oluşturdukları meyve bahçesinin bölgeye büyük bir istihdam oluşturduğuna dikkati çekerek, "Burası bir meyve bahçesi olduğu için fabrika gibi sabit istihdam yok. Kiraz hasadını 600 kişiyle yaptık. Bunun için köyün çalışanları yetmiyor, ilçenin çalışabilecek insanları bile yeri gelince yetmiyor. Biz 50 kilometre mesafelere kadar servis göndererek, gündelik işçi getirip hasatta çalıştırıyoruz." diye konuştu.

Meyve bahçesinde çalışan işçilerden Fatma İyisoy (60) da mevsimine göre elma, kiraz, şeftali, nektarin topladıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Fadime Amaç da İstanbul'da yaşadığını, yazın köye gelerek tarlada çalıştığını ifade ederek, "Köye gelince bu bahçede çalışıyorum. Özellikle bizim köyün hanımlarına iyi oldu, onlara iş imkanı doğdu." dedi.

