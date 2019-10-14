FİNANS

Sınırları kaldırılan tarlalardan ihracat yaptılar

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı bir köyde, tarlaların sınırları kaldırılarak oluşturulan meyve bahçesinde yetiştirilen kirazlar Çin'e ihraç edildi - Tarlayı kiralayan firmanın yetkilisi Fahrettin Aksakal: - "Çin pazarını zorladık ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın da desteğiyle Çin pazarı açıldı. Biz de Türkiye'den Çin'e kiraz satmış olduk"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı bir köyde tarlaların sınırları kaldırılarak oluşturulan ve bölgede istihdama önemli katkı sağlayan meyve bahçesinde yetiştirilen kirazlar Çin'e ihraç edildi.

Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında 2009 yılında tarlalarını birleştirip, sınırları kaldırarak 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. Arazinin 5 bin 540 dekarlık bölümünde meyve bahçesi oluşturuldu.

Meyve üretimi yapılan bahçede, elma, armut, şeftali, nektarin ve kiraz yetiştiriliyor. Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor.

Bahçede bu hasat döneminde yetiştirilen kirazlar da Çin'e ihraç edildi.

Tarlayı kiralayan firmanın yetkilisi Fahrettin Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen meyveleri hem iç hem dış pazarda sattıklarını söyledi.

Türkiye'de yıllık 400-500 bin ton arasında kiraz üretildiğini aktaran Aksakal, kirazın yüzde 20'sinin özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edildiğini belirtti.

Aksakal, bu yıl meyve bahçesinden Çin'e kiraz ihracatının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada en büyük pazar Çin'dir. Çin, daha önce ABD'den kiraz alırken bu yıl aralarındaki problemler bize fırsat oluşturdu. Çin pazarını zorladık ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın da desteğiyle Çin pazarı açıldı. Biz de Türkiye'den Çin'e kiraz satmış olduk. Bu yıl satış miktarları çok büyük değil ama gelecek dönem için önemli bir kapı açıldı."

Çin'in başka meyveler de talep ettiğini anlatan Aksakal, bunları da gönderebilmek adına gerekli çalışmaların yapılması durumunda yaş meyvede ihracat pazarını büyütmeyi arzuladıklarını ifade etti.

- İstihdam katkısı

Aksakal, köylülerin sınırları kaldırarak oluşturdukları meyve bahçesinin bölgeye büyük bir istihdam oluşturduğuna dikkati çekerek, "Burası bir meyve bahçesi olduğu için fabrika gibi sabit istihdam yok. Kiraz hasadını 600 kişiyle yaptık. Bunun için köyün çalışanları yetmiyor, ilçenin çalışabilecek insanları bile yeri gelince yetmiyor. Biz 50 kilometre mesafelere kadar servis göndererek, gündelik işçi getirip hasatta çalıştırıyoruz." diye konuştu.

Meyve bahçesinde çalışan işçilerden Fatma İyisoy (60) da mevsimine göre elma, kiraz, şeftali, nektarin topladıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Fadime Amaç da İstanbul'da yaşadığını, yazın köye gelerek tarlada çalıştığını ifade ederek, "Köye gelince bu bahçede çalışıyorum. Özellikle bizim köyün hanımlarına iyi oldu, onlara iş imkanı doğdu." dedi.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttıTÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı
TÜİKTÜİK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kabalı meyve bahçesi Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Emsal olacak 'ücret iadesi' kararı

Emsal olacak 'ücret iadesi' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK

TÜİK

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.